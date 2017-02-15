CPI創新高將扼殺A股大行情的可能？北京新浪網 (2017-02-15 22:30)
春節長假過後，A股連續上漲的勢頭遭到利空遏制。受春節及低基數因素影響，1月份CPI同比增長2.5%，較上月回升0.4個百分點，創下逾兩年半新高。PPI同比上漲6.9，漲幅較上月擴大1.4個百分點，這是PPI連續第5個月同比正增長，並創下近五年半以來新高。
面對1月份CPI和PPI同比漲幅都創下近年來新高。多數專家認為，1月份CPI和PPI同比漲幅擴大很大程度是受春節因素影響，春節期間，居民異常旺盛的吃穿住用行消費，拉高了價格指數。預計2月份CPI將會回落，而PPI有可能沖頂，但整個下半年CPI、PPI漲勢或將放緩。全年通脹壓力並不會太明顯。
而筆者認為，本輪通脹開始抬頭，主要還是2015年央行連續降准降息。表面上看，我國的貨幣政策鬆緊適度，實際上貨幣寬鬆的結果就是股價、房價先漲，房租隨後，再逐步傳導至社會流動性的增加，而商品價格開始上漲，恐怕一時半會兒也停不下來。這就是春節之後央行變相加息的原因之一。
現在問題是，既然通脹來臨，對於A股來說將是利空（通脹無牛市）。那麼，近期A股市場還呈現連續上漲的態勢呢？筆者認為，A股的連續上漲，是得益於劉士余主席的打擊股市黑嘴和操縱市場的大鱷的言論，這給投資者看到了規範市場的希望。而隨著各類經濟數據出台，則會讓市場真正感受到利空存在。那麼，CPI、PPI上漲和股市有啥關係呢？
第一，CPI上漲已經創下兩年半新高，而PPI已經創下5年半新高。這說明CPI、PPI上漲已成趨勢，所以才會有央行先在春節前上調MPL利率，之後又在節后調整逆回購、SLF，這說明為了應對潛在的通脹上升，以及「去槓桿，控風險」整個市場的貨幣環境正在收緊，而股市要展開大級別行情，無一不是需要央行貨幣政策的大幅寬鬆。
第二，我們在看到CPI上漲之時，也發現了PPI的漲勢更加迅猛，並且已經連續5個月同比正增長。眾所周知，PPI（工業用品出廠價）傳導到CPI之上還需要一段時間，CPI繼續上漲恐怕一時難以遏制。
實際上PPI由負轉正，甚至漲勢出現瘋狂，主要得益於去年房地產投資需求的拉升，而現在工業需求放緩，PPI上漲速度過快，會使工業用品出現滯銷。從而影響到上市公司的資金鏈和業績增長。而上市公司的業績一旦受到影響，股市就不具備長期走牛的基礎。
第三，今年央行貨幣收緊，主基調就是為了「降槓桿，防風險」，而股市的上漲除了貨幣持續寬鬆之外，還要有高槓桿來支持。2015年上半年股市大牛市，就離不開貨幣寬鬆和場內外配資。如今央行收緊信貸是為了「抑制資產泡沫」。股市上漲向來是靠貨幣堆砌而成，現在股市沒有了加槓桿的可能性，2017年要想展開大級別行情的難度相當強。
股市上漲遭遇CPI、PPI數據反彈而嘎然而止，儘管業界對CPI、PPI上漲趨勢存在較大爭議。但中國經濟還是存在局部性通縮轉向全面通脹之虞。對於A股市場來說，資金面緊縮、槓桿率削減、上市公司業績收壓，都決定了A股今年難以展開較大級別行情。通脹無牛市，今年股市向上拓展的空間不會很大，向下砸坑的概率不小。況且股市的體制改革正在進行時，投資者還是謹慎小心為上。
本文由不執著財經（微信ID：bzzcaijing)供稿，觀點犀利、時效性強，財經愛好者喜愛的內參！
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