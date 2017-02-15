新浪美股訊 日期:15日晚，美股周三低開。投資者等待美聯儲主席耶倫在國會繼續發表的證詞與一些重要經濟報告。

美東時間2月15日09：30（日期:2月15日22：30），道指跌1.09點，或0.01%，報20 503.32點；標普指數跌2.35點，或0.1%，報2，335.23點；納指跌5.12點，或0.09%，報5，777.45點。

周二美股連續第四個交易日收高，銀行股領漲。美聯儲主席耶倫昨日在參議院銀行業委員會講話時表示，央行最早可能在3月份會議上繼續漸進式加息。加息通常會降低市場對股票的興趣，但耶倫對經濟的樂觀評估以及美國總統特朗普承諾實行促進經濟增長的政策、減稅以及放鬆銀行業監管等因素使最近的市場情緒樂觀。

周二美股收高，道指漲92.25點，或0.45%，報20，504.41點；標普指數漲9.33點，或0.4%，報2，337.58點；納指漲18.62點，或0.32%，報5，782.57點。

周二盤中，標普500指數最高攀升至2，337.58點，道指上漲至20，504.41點，納指上漲至5，783.09點，分別是各自的盤中歷史新高。

市場同時將樂觀情緒歸功於貨幣政策將維持相對鴿派、利率將維持相對較低水平的預期。

券商Interactive Investor投資部門主管Rebecca O』Keeffe表示，即使耶倫給人以鷹派印象，投資者們「仍然相信全球各國央行將繼續起到全面性的支持作用，繼續維持對市場友好的立場。」

美股穩步攀升，使一些市場參與者擔心股市可能會小幅回調。LMAX Exchange外匯策略師Joel Kruger表示，儘管預測標普500指數現在已經到頂將是愚蠢的，但相對強弱指數（RSI）卻值得注意。RSI指數是用於衡量市場出現超買或超賣狀況的動能指數。

Kruger稱，RSI指數高於70就意味著出現了超買狀況，而現在標普500指數的RSI指數已超過75，道指與納指的RSI指數均超過80。他表示：「因此我們至少已接近於小幅回調。有時候它甚至會體現為一次重大下挫，然後才會劇烈反轉。」

耶倫將從美東時間周三上午10點開始在國會眾議院金融服務小組發表證詞。

經濟數據面，周三投資者迎來了美國消費者價格指數（CPI）與1月零售銷售數據。

數據顯示，美國1月零售銷售環比增長0.4%超出預期。

1月CPI環比增長0.6%，創2013年2月以來最大漲幅。

美國2月紐約聯儲製造業指數為18.7，預期6.8。

數據公佈后，美國聯邦利率期貨市場預期的3月份加息概率達到40%以上。

個股消息面，Fossil Group（FOSL）股價下挫近19%，此前該公司宣布業績受到外匯因素的不利影響，併發佈了悲觀的業績指引。

Hilton Worldwide Holdings（HLT）、百事可樂（PEP）等公司相繼公佈了財報。

思科（CSCO）、卡夫-亨氏（KHC）等公司將在周三收盤后公佈財報。

Fortress Investment Group（FIG）股價大漲，此前日本軟銀集團（SoftBank Group）同意以33億英鎊價格收購這家資產管理公司。

其他市場面，周三亞洲市場大體收高，日經225指數上漲1%。香港恒生指數收高1.2%。歐股攀升。

美元指數上漲，黃金期貨價格走高。原油期貨價格下跌。昨日美國石油協會（API）報告稱美國原油庫存增幅超出預期。美國能源信息署（EIA）將在今天公佈官方版的能源庫存報告。（張俊）