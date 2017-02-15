近些年來，越來越多的人開始通過海淘和代購購買各種國際品牌的化妝品，這種途徑的購入價格往往比國內專櫃要便宜很多，而且還能買到一些國外限量銷售款，甚至還有些人覺得國外專櫃的質量更可靠。

然而，那些從國外寄回來，還帶著小票的化妝品，依然可能是假貨。這些假貨是怎麼出國游一圈又回來的？

假貨的「旅遊鏈」

今年情人節前夕，南寧海關查獲了帶有「CHANEL」標識的化妝品套盒120盒，每盒內有粉餅、唇釉、口紅、粉底液等，共計1080件。而該批化妝品的持有人無法供給相關正當證實。

去年年末，大連機場海關在一名出境旅客的行李中查獲了標有「香奈兒」品牌標識的口紅755支，「迪奧」口紅70支以及彩妝套盒13盒，經鑒定均為侵犯知識產權的「冒牌貨」。？

14年，寧波海關接到美國移民海關的情報信息，查處了一整個集裝箱的山寨化妝品，包括諸多國際知名品牌，如4箱384瓶「BURBERRY」商標的香水，2箱1440個「CHANEL」商標的眼線液等。經調查審理，該批侵權貨物共涉及22個國內外知名品牌，案值達10多萬元。

在此之前，北侖海關就曾經查獲過一起品牌侵權案件，共侵犯了5個商標權，分別為「CHANEL」、「LANCOME」、「MAC」等，涉及的貨物有眼影、口紅、指粉底、香水、睫毛膏、面霜套裝等化妝品，侵權貨物有5萬件。

而這些企圖「出國」的假貨，最終的目的地卻還是國內，只不過再回來的時候，它們會通過一些名正言順的渠道，海淘或者代購。

具體有兩種操作方式：

一種是網店打著「海淘」的旗號，在國外下單大批訂購假貨。收到后，再作為「代購商品」郵寄給國內的消費者。有國外地址和物流發貨記錄，甚至還可以有小票記錄，不少消費者因此信以為真。

另一種是把國內的假貨運出去后，直接在國外的網站上銷售，再讓消費者「海淘」回來。

假化妝品是怎麼生產出來的

2016年，台州市破獲了一起跨越多個省市的生產、銷售假冒偽劣國際知名品牌化妝品的大案，查獲假冒蘭蔻、雅詩蘭黛、香奈兒、迪奧等知名品牌化妝品、日用品1200多箱，涉案貨物按正品估值十億多元。

這個造假產業鏈是這樣的：

△注：假冒的蘭蔻和雅詩蘭黛化妝品

另外，據廣州日報的報導，在網路上，大牌化妝品空瓶的售賣、回收、再加工等環節已經形成了一條造假產業鏈。揚州時報的記者走訪廢品站發現，化妝品空瓶的收購價都需單獨計算，歐美知名品牌空瓶的價格能賣到40元左右，日韓品牌的價格在20至30元之間，之後會有人專門來收購這些空瓶。

一些造假的商家花錢收購這些正品的空化妝品瓶，再將劣質化妝品灌入這些真瓶子中。義烏、廣州等地有很多專門回收高檔化妝品空瓶，然後製造高仿大牌化妝品的工廠。

△注：淘寶上批量出售大牌化妝品的空瓶

△注：閑魚上也有個人賣家在出售空瓶

造假還有一個招數：稀釋。據某個淘寶店主透露，「在某些團購網站內，那些低到1折促銷的大牌大部分都是假貨。買了空瓶再按照一定比例把原液進行稀釋，往往採用1∶5，甚至1∶9的比例」。

高仿名牌化妝品為何如此盛行

過去高檔化妝品在國內，會被徵收30%的消費稅。直到16年10月份，財政部和國家稅務總局才發佈通知，取消對普化妝品徵收消費稅，將高檔化妝品消費稅稅率從30%降至15%。即便如此，一些國內專櫃的高檔化妝品價格還是讓人望而卻步。一些囊中羞澀的人為了能用上大牌化妝品，很容易懷著僥倖心理去購買海淘商品。而且海淘習慣業已形成，即便政策有變，短時間內恐怕難以徹底改變人們的消費習慣。

還有一些不差錢的人，也傾向於海淘商品，則更多是出於「消費焦慮」，總覺得國外買到東西就更好更安全一些。中國社科院研究員荊林波認為，我國消費群體出現的消費焦慮症，原因主要在於目前商品供給水平還跟不上中高端消費者對高品質商品的需求。而消費者選擇海淘，既有國際大牌對中國市場存在「差別化」的原因，又有國內市場成熟度較差等原因。

一方面是海淘市場的容量極為可觀，另一方面是造假的低成本。根據民警介紹，有些假冒名牌化妝品從原料到包裝，成本價只要四五塊錢。而制假工藝的成熟使得假貨甚至能做到包裝、顏色、氣味、黏稠度都和正品基本相同，即便是用過正品的人，可能都難以分辨。

如何避免買到假貨

購買大牌化妝品小樣要提高警惕。很多人因為預算不足，會退而求其次購買大牌化妝品的小樣，價格通常還不到正品的三分之一。據從業者透露，「賣小樣不奇怪，但如果一個店鋪裏面有幾百個小樣的庫存就太不靠譜了，有很多工廠就是專門生產這些小樣的，如果遇到店鋪里有源源不斷的小樣出售就得小心了」。

對什麼國家牌子的護膚品都能代購的店鋪，要留個心眼。很多店鋪的搜索欄里，從歐洲到美洲到亞洲，一應俱全，遇到這樣的店鋪也要小心，店家的進貨渠道可能存疑。

如果找中介海淘的話，一定要選有資質有口碑的代購。如果自己海淘，一定要注意選好網站。有三類網站比較靠譜，第一類是品牌官網，也是最推薦的。第二類是百貨公司的網站。比如，梅西百貨等官網。第三類是亞馬遜這類綜合網站的直營店。但如果是新手，在亞馬遜、eaby、樂天這類網站非直營店購買時也要多加留心。？

最後一條，太便宜的就別買了。購買之前應該貨比三家，看看同一樣商品的售價浮動區間。如果網上售賣的價格還不及正品的一半，就要多加留心了。

（來源：財經網）

（編輯：曾靜嬌）