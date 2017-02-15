美國1月零售銷售升幅優於市場預估 各大零售類別全面開花北京新浪網 (2017-02-15 22:37)
新浪美股訊 日期:2月15日彭博報導，美國1月份零售銷售升幅高於市場預期，各類商品銷售全面增長，顯示消費者在年初有力推動美國經濟。
美國商務部周三數據顯示，1月份零售銷售增長0.4%，12月份上修後為增長1%。彭博調查分析師得出的預估中值是增長0.1%。扣除汽車的零售銷售創下四個月以來的最大升幅。
招聘穩定，工資增長溫和改善，以及銷售折扣，促使消費者繼續支出，幫助美國經濟第一季開局穩健。家庭支出預計將推動經濟增長，而企業信心改善也預示著投資上升。
「未來幾個月零售銷售將表現亮麗，」Moody』s Analytics的高級經濟學家Ryan Sweet在數據出爐之前表示。「就業市場吃緊。基本面仍然非常有利。2017年的主題仍將是消費驅動經濟。」
報告顯示，在13個主要商品銷售類別中，有10個錄得銷售額增長，尤其是電子電器、運動商品和服裝。
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