原標題：趙薇「缺錢」才放棄控股萬家文化：銀行答應的融資款最終沒批

作者：陳宇曦

來自：澎湃

趙薇以30億元收購萬家文化（600576）29%股權的方案，夭折於借款的銀行審批流程。

2月15日，萬家文化發佈了回復上海證券交易所（上交所）問詢的公告，擬收購萬家文化股權的主體龍薇傳媒表示，龍薇傳媒與萬家集團簽署股份轉讓協議后，龍薇傳媒立即就本項目融資事宜開始與某銀行（下稱「A銀行」）某支行展開談判協商，雙方於2016年12月29日達成初步融資方案，因項目融資金額較大，故需上報A銀行總行進行審批，1月20日，龍薇傳媒接到A銀行電話通知，本項目融資方案最終未獲批准。

龍薇傳媒稱立即與其他銀行多次溝通，但陸續接到反饋明確答覆無法完成審批，因此無法按期完成融資計劃。

為何前期已有融資意願的融資機構態度發生變化？龍薇傳媒表示，前期已有融資意願的A銀行短期內態度發生變化的主要原因是，市場對本項目的交易結構和方式存在較大質疑以及A銀行內部風險控制。

此外，龍薇傳媒還稱，龍薇傳媒本次取得萬家文化5.04%股權后，不會參與上市公司的經營管理活動，沒有合作開展影視傳媒領域重大項目的計劃，沒有後續進一步增持公司股份的計劃，且自本次增持之日起未來六個月內也不會減持所持有的上市公司股份。

至此，趙薇擬成為萬家文化實控人的計劃落了空。

2016年12月23日，萬家文化第一大股東萬好萬家集團有限公司（以下簡稱「萬家集團」）與龍薇傳媒簽署了協議，萬家集團擬將所持有的上市公司1.85億股萬家文化流通股股份轉讓給龍薇傳媒，佔万家文化總股本的29.135%，轉讓價格高達30.6億元。

30.6億元的收購款從何而來？萬家文化在1月11日發佈公告，龍薇傳媒稱，本次收購所需的30.6億元資金全部來自趙薇方面自籌，其中股東自有資金借款6000萬元，第三方自有資金借款15億元，籌資成本為年化利率10%；擬向金融機構股票質押融資14.999億元，目前正在金融機構審批流程中，融資年利率遵守市場化原則，預計6%左右。

這也意味著，趙薇收購萬家文化29%股份的資金，將全部來自借款。

不過，2月13日，萬家文化突然公告，趙薇旗下的西藏龍薇文化傳媒有限公司，擬收購萬家文化的股份數量從原來的1.85億股，驟降至3200萬股，收購總價款也由30.6億元調整為5.2928億元。依據補充協議，調整后的股份轉讓方案將不會造成上市公司的實際控制人變更。

萬家文化同時還發佈了復牌公告，將於2月16日開市起複牌。

附：浙江萬好萬家文化股份有限公司

關於對上海證券交易所《關於浙江萬好萬家文化股份有限公司控股股東股權轉讓相關事項的問詢函》回復的公告

一、問題：公告披露，本次交易雙方調整股份轉讓數量，其原因為受讓方龍薇傳媒在與多家金融機構溝通后，表示按期完成融資存在重大不確定性。經核實，龍薇傳媒此前披露稱，已制定了相對明確的籌資計劃，西藏銀必信承諾提供15億元的借款額度，另有金融機構將提供股票質押融資約15億元，已在審批流程中。

請龍薇傳媒結合上述情況，說明無法按期完成融資的具體原因，解釋前期已有融資意願的融資機構短期內態度發生變化的主要考慮，同時提供相關融資機構的書面說明。

【回復說明】

1、請龍薇傳媒結合上述情況，說明無法按期完成融資的具體原因

2016年12月23日，龍薇傳媒與萬家集團簽署《萬好萬家集團有限公司與西藏龍薇文化傳媒有限公司之股份轉讓協議》（以下簡稱「本項目」）之後，龍薇傳媒立即就本項目融資事宜開始與某銀行（下稱「A銀行」）某支行展開談判協商，雙方於2016年12月29日達成初步融資方案。因本項目融資金額較大，故需上報A銀行總行進行審批。2017年1月20日，龍薇傳媒接到A銀行電話通知，本項目融資方案最終未獲批准。此後，龍薇傳媒立即與其他銀行進行多次溝通，希望就本項目開展融資合作，但陸續收到其他銀行口頭反饋，均明確答覆無法完成審批。因此，龍薇傳媒判斷無法按期完成融資計劃。

經溝通，西藏銀必信願意按照已經簽訂的協議履行借款承諾，且已經在本次收購第一次付款階段提供了首筆1.9億元借款。但因龍薇傳媒判斷無法按期完成融資計劃，即無法完成全部收購計劃，經龍薇傳媒與萬家集團友好協商，雙方同意調整股份收購比例。股份調整后收購價款，除已經支付的2.5億元外，其餘收購資金龍薇傳媒擬通過自籌方式解決。

2、解釋前期已有融資意願的融資機構短期內態度發生變化的主要考慮，同時提供相關融資機構的書面說明

根據A銀行的電話說明，前期已有融資意願的A銀行短期內態度發生變化的主要原因是市場對本項目的交易結構和方式存在較大質疑以及A銀行內部風險控制等原因；受限於其內部管理制度，A銀行及西藏銀必信均未提供書面說明。

二、問題：請萬家集團核實並披露，近期是否仍擬轉讓其所持股權。如擬轉讓相關股權，請說明有關安排；否則，請明確作出一定期限的承諾，穩定市場預期。

【回復說明】

根據萬家集團出具的說明，在本次交易完成後，萬家集團基於自身財務管理和經營需要，在未來仍有轉讓其所持上市公司股權的可能性。但由於萬家集團與龍薇傳媒於2016年12月簽署《股份轉讓協議》后未與其他第三方就轉讓上市公司股份事項進行溝通接洽，因此截至目前萬家集團無擬轉讓持有的上市公司剩餘股份的明確安排或計劃。

上市公司與萬家集團未來將嚴格按照相關法律法規的要求，依法履行相關批准程序及信息披露義務。

三、問題：請萬家集團及龍薇傳媒根據《上市公司收購管理辦法》的有關規定，編製簡式權益變動報告書並及時披露。

【回復說明】

龍薇傳媒與萬家集團已根據《上市公司收購管理辦法》的有關規定編製簡式

權益變動報告書，並將與回復公告同日披露。

四、問題：請龍薇傳媒說明本次取得萬家文化5.04%股權后，是否擬參與上市公司的經營管理活動，是否擬合作開展影視傳媒領域的重大項目，後續是否進一步增持公司股份。

【回復說明】

龍薇傳媒本次取得萬家文化5.04%股權后，不會參與上市公司的經營管理活動，沒有合作開展影視傳媒領域重大項目的計劃，沒有後續進一步增持公司股份的計劃，且自本次增持之日起未來六個月內也不會減持所持有的上市公司股份。

五、問題：請你公司督促龍薇傳媒及時填報前述股權轉讓事項相關內幕知情人名單，供本所進行內幕交易核查。

【回復說明】

龍薇傳媒已填報前述股權轉讓事項相關內幕知情人名單，此外公司及萬家集團的相關內幕知情人名單也已填報，公司匯總後已通過上海證券交易所報送系統上傳。