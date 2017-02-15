原標題：許家印的2017願望是：賺到243億利潤

作者：彭飛

來自：界面

在去年超越萬科成為新的地產一哥后，恆大如何繼續成為全行業關注的焦點。

近日，在一次內部會議上，恆大集團主席許家印宣布，恆大已完成地產、金融、健康、文化旅遊四大產業布局，完成由「房地產業」向「房地產+服務業」的轉型，恆大地產2017年開始由「規模型」向「規模+效益型」轉變。

度過史上最好一年後，恆大已成為全球第一房企。今年他們在保持一定規模增速的同時，將更注重效益。許家印明確要求，恆大2017年地產銷售的目標是4500億元，爭取實現9%-10%的核心業務利潤率，核心凈利潤達到243億元。並從今年開始兩三年內，核心凈利潤率目標每年要提升2%-3%。

但包括外資投行在內的多數分析師均認為，恆大地產的銷售目標還是過於保守，近三年其業績復合增長率均超過50%，如果以該增速測算，恆大今年的銷售額有望超過5000億元，市場佔有率也將超過5%。

最近幾年恆大雖然在規模上取得較大發展，2016年更是憑藉銷售3734億元成為世界第一房企，但恆大的核心利潤率仍偏低。2016年上半年扣除匯兌損失后，核心業務利潤率為6.3%。

在向效益型轉型之際，許家印明確要求，除了上大項目保證規模發展外，還要通過打造環節精品、提升產品附加值、降低成本等三大舉措，實現效益提升。

除了地產主業，許家印還要求金融、健康、旅遊三大新產業今年也要全部實現盈利。其中金融集團還是要實現參股、控股銀行、保險、證券、信託、公募基金、互聯網金融等金融全牌照。

如果時間回溯到10年前，可能連許家印自己也都不會想到，恆大會成為全球第一房企。

十年前，恆大銷售規模尚不足行業龍頭萬科的1/10，如今卻成為地產新「一哥」。在這期間，恆大銷售額由2006年的17億元，增長到2016年的3734億元，增長220倍；現金餘額由20億元增長到3043億元，增長152倍；總資產由78億元增長到超過一萬億元，增長預計也超過150倍。

恆大能實現跨越式發展的原因有很多，外界所熟知的強大執行力則是關鍵之一。早在恆大成立之初召開的西樵山會議上，許家印就明確了以高標準建設員工隊伍、完善從嚴管理的各項規章制度3000條、建立了良性的激勵機制和約束機制。

為了實現高速增長的目標，恆大還創立了獨特的「目標計劃管理」體系。恆大所有的計劃都是帶目標性，計劃與目標分解到每季度、每月甚至每周，並配有量化指標考核，不管在任何情況下都要保證目標計劃的實現。

發展才是硬道理。許家印也認識到，如果不上馬新項目企業將會慢慢萎縮。為此恆大始終堅守發展是硬道理及現金為王的經營理念，確保公司穩健快速發展。

恆大能在最近幾年保持持續的高增長狀態，充足的土地儲備也是重要原因之一。截至2016年年中，其土地儲備達到了1.86億平方米，是擁有土儲最多的房企，隨著去年下半年恆大在市場上進一步增加，這一數字在年底時可能超越2億平方米。

維繫龐大的土地儲備，在加上項目開發速度保持較快節奏，導致資金必須不斷沉澱在大量土地和新開發項目中，這將不可避免地提高公司的負債水平，外界也一直對恆大伴隨高速擴張而來的高負債有不少憂慮。

不過凡事均有兩面性，大量土地儲備雖然推高了房企凈負債率，但也是推動業績持續增長的重要動力，尤其在如今國內「資產荒」大背景下，如何在競爭激烈的土地市場中獲得優質土地，是所有房企都面臨的一道難題。或許與維持好看的資產負債表相比，能拿到更多優質項目才是持續發展更為重要的一面。

對恆大而言，其高負債的主因是大量購買土地，但這些年土地的不斷增值，則會讓其負債變成高回報的投資。恆大內部曾算過一筆賬，如果將恆大的土儲按買入價格賣出變現，其凈負債率會降至40%以下，如果按市場評估價變現，凈負債率則會進一步降低到10%以下。

在相對較高的負債率運作模式下，維持「現金為王」的戰略一直是恆大規避風險的方法。截至2016年年底，恆大賬上現金餘額超過3000億元，同樣是擁有現金最多的房企。而地產項目銷售後的高回款率還將為恆大帶來更多現金迴流。

恆大地產在今年1月成功引進300億元戰投后，公司貨幣資金已增加至2420億元，凈資產增加至2120.5億元，其凈負債率將得到大幅的改善。如果能順利引入第二批最高150億元戰投，恆大的凈負債率還將進一步降低。

連續多年的高增長和資金平衡已為如今恆大的地產業務發展打下了基礎，而近年來極力拓展的金融、文化旅遊、健康三大新產業的布局，則體現了恆大新的發展戰略。

許家印在內部講話中強調，恆大新產業建設中的投入也需充分考慮風險因素。其中特別要求恆大人壽要積極調整保險業務的產品結構，嚴格控制投資端的風險係數，恆大人壽必須堅持「保險姓保」的原則，原保費收入不得低於50%，并力爭實現60%。

在登頂全球第一房企，並完成關鍵階段的轉型后，恆大還有更大的雄心。許家印在講話中透露，到2020年，恆大要實現地產、金融、健康、文化旅遊四大產業年銷售收入超一萬億元，總資產超三萬億元，年利潤超600億元。