日期:2月15日消息，2016-17賽季CBA聯賽常規賽第36輪比賽今晚開始。領頭羊上海隊坐鎮主場迎戰正在為季後賽門票最後爭奪的北京隊，最終單外援的北京隊客場107-104戰勝上海隊。

本場比賽馬布里得到34分，其中在第四節他獨得18分，成為球隊獲勝最大的功臣。

比賽進入到最後58秒，上海隊請求了暫停，馬布里在第四節連續砍分幫助北京隊在決勝時刻取得了領先。在北京隊替補席的背後，有一些來到上海客場看球的北京球迷一直在給北京隊加油！看到馬布里在第四節的精彩表現，他們齊聲喊起了MVP。

此時進入了暫停的死球時間，上海隊的主場MC此時站到場地中間，拿著話筒對全場的球迷說：「剛才我聽到一些人在喊馬布里是MVP，我想說的是，第八名是不可能有MVP的啊。」

上海主場MC的喊話也激發的現場球迷的情緒，上海主場球迷開始發出震耳欲聾的噓聲。隨後，在主場MC的帶領下，上海球迷開始呼喊：「費雷戴特！MVP！」

（賈磊）