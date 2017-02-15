中新社台北2月15日電 (記者 陳小願 陳林)台灣「2·13」遊覽車事故善後工作15日繼續進行，11名傷者中仍有9人住在加護病房；事故原因調查持續進行中。

13日晚9時許，台灣高速公路主幹道5號南港系統交流道接3號南下路段，一輛載有44人的遊覽車翻覆於引道邊坡，目前已造成33人罹難。

據中央社報導，台「衛生福利部」醫事司長石崇良15日表示，11名傷者中有2人已轉到普通病房，但還有9人在加護病房，需密切觀察傷情；台北醫學大學附設醫院表示，一名65歲的男傷員仍中度昏迷，尚未脫離危險。

台「公路總局」稱，已經完成對33名罹難者遺體的相驗程序，最快16日下午舉辦家屬保險理賠說明會；告別式擬於18日或19日辦理，但仍需旅行社與罹難者家屬溝通后確定。

遭遇意外的乘客為蝶戀花旅行社負責招攬的一日游散客。該旅行社負責人周繼弘、台灣旅行商業同業公會聯合會代表等15日下午舉行治喪協調會，罹難者家屬對周繼弘未回應肇事遊覽車歸誰所屬而非常不滿。

據悉，有關方面原本規劃18日晚間9時為罹難者舉辦「頭七法會」，19日上午9時舉行追悼會，但有家屬要求個別溝通。

台灣行政機構負責人林全當天前往殯儀館慰問罹難者家屬。家屬們希望當局儘快查清事故原因，並檢討相關法規，避免旅行社逃避法律責任。

事故原因仍在調查。台北市勞動檢查處當天再度到蝶戀花旅行社進行檢查。根據旅行社提供的排班表及現任與離職駕駛員的說法，勞檢處認為駕駛員薪酬由旅行社支付，排班請假也經旅行社主導，初步認定旅行社應承擔僱主責任。

台北士林地方法院檢察署已發函調取肇事車輛司機住家附近、以及車禍當日自武陵農場返回台北沿途等有關監視器錄像資料。

台北地檢署15日晚還以證人身份傳喚蝶戀花旅行社和遊覽車業者友力通運有限公司負責人，檢方訊問約1小時后將兩人請回。

此次事故受到台灣各界廣泛關注。中國國民黨主席洪秀柱當天表示，希望通盤檢討勞工死傷事件，將導遊、司機職業安全保障納入檢討範圍，落實勞保、加強證照查驗。

台灣主要新聞媒體持續追蹤事故後續發展。中天新聞台還通過影像模擬等方式，分析事故存在的疑點；多家報紙在報導事故善後事宜的同時，呼籲有關方面檢討勞工過勞及對旅行業者的管理等問題。(完)