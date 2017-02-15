？？？？中青在線杭州2月15日電（中國青年報·中青在線記者 董碧水）跑斷腿、磨破嘴，打不完的電話，蓋不盡的公章，這一直是群眾和企業到政府辦事的真實寫照。今天，杭州市市場監管局公佈包括33項審批服務事項的「最多跑一次」清單，並在此基礎上提出「辦結最多一個工作日、現場等候最多一小時」目標。

？？？？「最多跑一次」，即群眾、企業到政府辦事最多跑一次，由浙江省省長車俊在去年底的浙江省委經濟工作會議上提出。此後在今年的浙江省「兩會」上，車俊在政府工作報告中再次提出，「群眾和企業到政府辦事最多跑一次」，並以此全面推進簡政放權，倒逼各級各部門減權、放權、治權，形成覆蓋行政許可、行政處罰、行政徵收、行政裁決、行政服務等領域的「一次辦結」機制。

？？？？杭州此次公佈的「最多跑一次」清單包含了工商管理和食葯監管兩大部分33項審批服務事項，並將此細化為174個小項，其中98項要求在今年內實現。

？？？？據介紹，為實現「辦結最多一個工作日、現場等候最多一小時」，杭州市市場監管局將推行項目申辦全程電子化服務、企業營業執照免費快遞送達、規範中介提供代辦服務、設午間服務崗、下班延時服務等措施。

？？？？「讓數據多跑路，讓群眾少跑腿。」 杭州市市場監管局副局長馮世聯說，全程電子化包括網上申請、網上受理、網上核准等，「如果能夠實現全程電子化，將大大節約雙方時間。」

？？？？杭州市市場監管局局長陳祥榮稱，以2016年名稱核准量來算，如果全市推廣企業名稱登記自主申報改革，取消名稱預先核准，企業將少跑窗口25萬次；如果全面推行證照快遞送達服務，以2016年市場監管窗口證照發放數量來算，企業將少跑窗口50萬次以上。