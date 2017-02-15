2017年考研初試成績陸續公佈 考生可上網查詢北京新浪網 (2017-02-15 21:52)
原標題：2017年考研初試成績陸續公佈 考生可上網查詢
法制晚報訊（實習生 陳堅）據中國研究生招生信息網消息，2017年研究生考試初試成績從2月15日開始陸續公佈，考生可通過招生單位公佈的途徑查詢初試成績。
今天中午，北京工商大學、中央財經大學、北京科技大學等43所北京高校公佈研究生初試成績，至今晚零點，人民大學等高校也將可以進行查分。（微信公號ID：fzwb_52165216）
根據教育部公佈的數據，共有201萬人報名參加考試，比2016年考研增加了24萬名考生，增加13.56%。與以往不同，2017年考研首次把在職研究生考試納入統考，在職人員攻讀碩士專業學位全國聯考取消后，相關工作納入全國碩士研究生統一考試招生。因原有全國碩士研究生統一入學考試既允許在職人員報考，也存在全日制和非全日制兩種學習方式，納入后只須在錄取時明確全日制或非全日制兩種學習方式，其他不做任何變化。
隨著考研政策的變動，除了總體報名人數呈上漲趨勢之外，報考專業型學位的考生人數增長明顯，多地甚至出現專業型報考人數超過學術型學位考生人數的現象。以北京為例，在2017年考研網報中，全國報考北京招生單位的考生為28.9萬人，其中報考專業型學位的考生佔52.2%，專碩比例首次超過學碩。
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