新華社香港2月15日電（記者周雪婷）2017年開年以來，港股持續火熱。港股恒生指數15日高開高走，一度重返24000點之上，創逾5個月新高。截至收盤，恒生指數漲1.23%，報23994.8點，創逾4個月新高，成交額達1110.35億港元。

從年初至今，恒生指數累計漲幅逾8%，領跑全球股市。分析認為，港股估值低、資金持續流入及全球經濟穩定增長，讓港股在今年表現格外亮眼。

從定價方面來看，多位分析人士都表示港股估值低、分紅高，有反彈空間。交銀國際董事總經理兼首席策略師洪灝表示，港股表現良好從去年12月就已開始，最關鍵原因在於港股估值低，尤其是相對A股來說。

中國國際金融有限公司董事總經理黃海洲也表示，目前港股的估值很有吸引力，預計2017年上半年香港股市可能成為全球表現最好的市場。在結構方面，這主要是因為2015年港股超跌后，2016年修正幅度不夠大，今年仍有反彈空間。

「資金的加速流入也有效帶動了港股的上漲。」洪灝說。在「滬港通」「深港通」開通后，三地互聯互通加強，資金的流動性加快。南下資金方面，「港股通」資金凈流入量大，保險、基金等機構資金為港股提供了充裕流動性。

不僅是內地的資金，全球資金也在不斷流入股市，補充港股市場流動性。黃海洲說，特朗普當選美國總統后，資金由債市流入股市。這是因為，雖然他的政策有很多不確定性，但是有三點可以確定，即是企業減稅、金融業鬆綁、增加基建投資，這些政策將會支持美國經濟，利好全球股市。

中信銀行首席經濟師兼研究部總經理廖群也表示，港股在今年表現良好的主要原因在於國際經濟大環境比較穩定。美國作為全球第一大經濟體，它的經濟增長步伐加快將使得全球經濟受惠；歐洲經濟也在溫和增長；中國經濟在2016年企穩，2017年1月出口數據和採購經理人指數（PMI）都好於預期。

廖群同時提醒投資者關注當前環球經濟可能出現的動蕩，尤其要對美國未來可能實行的貿易保護政策及歐洲大選期間可能出現的民粹主義保持警惕。廖群表示，雖然現在仍不好說港股可以跑贏全球市場，但今年整體向好的趨勢是可期的。