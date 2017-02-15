調研會議現場。

紅網衡陽2月15日訊（記者 張軍）2月15日下午，湖南衡陽市委書記、市人大常委會主任周農來到衡陽市紀委監察局機關，專題聽取和研究全面從嚴治黨向縱深發展工作。市委副書記鄧群策，市委常委、市委秘書長張賀文參加調研。市委常委、市紀委書記包昌林主持座談會並作工作彙報。

包昌林在彙報中指出，過去一年，是反腐倡廉保持高壓、持續發力的一年。按照中央紀委六次全會的部署和市委的要求，全市各級紀檢監察機關突出主責主業，強化正風肅紀，嚴抓換屆風氣監督，持續糾正「四風」，加強廉政文化建設，全市上下清風正氣不斷上揚，政治生態持續改善。去年全市各級紀檢監察機關共立案1759件，處分1722人，同比增長12.66%和14.8%；市紀委監察局機關立案64件，給予黨政紀處分72人，涉及縣處級幹部57人，同比分別增長36.7%、118%、120%。

圍繞市委出台的《關於貫徹落實十八屆六中全會精神推進全面從嚴治向縱深發展建設政治清明新衡陽的實施意見》，市紀委精心起草文稿、用心學習領會、盡心抓好部署，夯實工作基礎；層層推動，壓實「兩個責任」，抓好組織協調、規範責任體系、強化責任追究；帶頭示範，規範黨內政治生活，高質量開好委局班子民主生活會、創新開展「黨內稱呼庸俗化」和「認乾親」兩個專項整治、嚴明黨的紀律規矩；積極履責，強化黨內監督，加強巡察監督、自身監督、黨外監督和選人用人監督；糾風治亂，開展「六項整治」。下階段，市紀委監察局將按照市委的安排部署，積極履責，主動擔責，守土盡責，充分發揮全面從嚴治黨的「主力軍」作用，為建設政治清明新衡陽作出應有的貢獻。

就如何推進全面從嚴治黨向縱深發展，周農指出，首先要深刻認識全面從嚴治黨向縱深發展面臨的複雜形勢。一年來，衡陽市深入貫徹落實中央、省委決策部署，一手抓全面從嚴治黨，一手抓經濟社會發展，從整體上扭轉了歪風陋習，政治生態有了根本好轉，但離縱深推進的目標還有差距，還存在不少問題和不足。

周農強調，要層層壓實管黨治黨的政治責任。要通過科學有效的辦法，把全面從嚴治黨的責任傳導給各級黨組織，傳導給基層每個單位、每個支部、每個領導幹部。要解決鄉鎮基層紀委辦案難的問題，多研究體制、機制操作層面的問題，拿出具體辦法和舉措。

周農要求，要切實強化監督檢查。要迅速在全市建立健全巡察機構，巡察工作要延伸到村（社區）組，覆蓋全市所有單位。要始終保持懲腐肅貪的高壓態勢。要查處一批典型案例。要加快推進派駐機構改革。下階段，要按照中紀委、省紀委的要求，加快推進派駐機構改革，加快推進市縣兩級派駐「全覆蓋」，實行派駐機構負責人年底述職評議制度。

周農強調，要把全面從嚴治黨貫穿到經濟社會發展全過程。必須堅持一手抓全面從嚴治黨，一手抓經濟社會發展。針對當前少數黨員幹部「為官不為」，要大力弘揚幹事創業正導向，學習兄弟市州先進經驗，儘快出台容錯糾錯機制，讓幹部敢於放手做事；要減少對幹事創業環境的干擾；要實行差異化獎懲制度；要加強行政效能監察和問責追責；要健全科學考核機制。要加強隊伍建設，推進從嚴治黨，紀委首先要把自身擺進去，嚴防「燈下黑」，要有一身正氣，敢於並善於和歪風邪氣作鬥爭。