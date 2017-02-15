▲去年震撼全國的水泥桶屍案，主嫌被判處無期徒刑。（圖／翻攝自華視新聞）

桃園觀音鄉水泥桶屍案主謀陳祐豎，與藥頭陳文軒合夥賣毒起糾紛，竟找4人假冒刑警到陳文軒住處搜刮財務，並押走陳凌虐致死。陳祐豎一審被判無期徒刑、二審改判死刑，被最高法院發回更審，更一審法官認為陳祐豎曾以「哈姆立克法」替獄友急救，幫助對方撿回一命，長期監禁、教化，能矯治陳祐豎偏差行為，因此改判無期徒刑，最高法院15日依更一審判決定讞。

發生於102年3月的桃園水泥桶屍案，凶嫌陳祐豎、鄭志偉原本一審時被判無期徒刑，二審則加重各判死刑與無期徒刑，案件上訴至最高法院時，法官讓被害人陳文軒的母親與妻子表示意見，陳母當庭跪下磕頭說：「青天大老爺，替我作主！」哭訴凶嫌到現在都未道歉，更別說賠償，陳妻則表示：「希望一命還一命！」不過最高法院最後仍發回更審。

更一審法官指出，陳祐豎去年12月羈押於台北看守所期間，見洪姓獄友吃鐵蛋噎住，導致呼吸困難，陳祐豎立即採取「哈姆立克法」急救，還因此獲頒獎狀鼓勵，認為陳非完全泯滅人性，「若實以最長監禁及教化，可矯治偏差價值觀」，因而改判無期徒刑。最高法院今駁回上訴，全案定讞。