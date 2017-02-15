▲大葉大學陳文正老師帶領餐旅管理學系與烘焙暨飲料調製學士學位學程學生，挑戰日本山梨縣主辦的「2017日本國際料理藝術大賽」捷報在學校分享，校方讚譽為國爭光。（圖／記者陳雅芳翻攝，2017.2.15）

大葉大學陳文正老師帶領餐旅管理學系與烘焙暨飲料調製學士學位學程學生，挑戰日本山梨縣主辦的「2017日本國際料理藝術大賽」，與來自台、日、韓三個的廚藝好手競技，學生勇奪一特金二金牌一銀牌，捷報在學校分享，校方讚譽為國爭光。

助理教授陳文正指出，餐旅系大三生許子鈁的「花海」參加結婚蛋糕項目，精心設計的新郎新娘捏塑、花束彩繪、翻糖拉線，表現可圈可點，獲得評審一致肯定，以滿分的成績拿下特金。

▲大葉大學餐旅管理學系師生挑戰日本國際料理藝術大賽，獲一特金二金一銀。（圖／記者陳雅芳翻攝，2017.2.15）

此外，烘焙暨飲料調製學士學位學程大二生江旻蓁的「忘憂森林」、餐旅系大一生劉姿伶的「魔女宅急便」，挑戰杏仁膏捏塑項目，兩人都獲得金牌；餐旅系大四生張德安的「中國醒獅」榮獲麵包展示製作項目銀牌。

獲評滿分、勇奪特金的餐旅系大三生許子鈁表示，「花海」以黃色的蛋糕來襯托花朵，三個蛋糕裝飾分別是新郎新娘、馬車、花束。作品運用了所有結婚蛋糕的元素，包含捏塑、糖花、拉線、翻糖，每個小細節都經過不斷嘗試，光是其中一個蛋糕邊緣的重疊拉線就費時四、五天。

▲大葉餐旅系大三生許子鈁的結婚蛋糕「花海」，獲評滿分，勇奪日本國際料理藝術大賽特金。（圖／記者陳雅芳翻攝，2017.2.15）

烘焙暨飲調學程二年級的江旻蓁，選擇「忘憂森林」為主題，榮獲金牌。江旻蓁同學說，她捏塑了可愛的小精靈、小動物、蘑菇，營造活潑的森林情境，希望大家看到蛋糕就有開心的感覺。

餐旅系的劉姿伶，雖然才一年級，但她以翻糖捏塑的「魔女宅急便」蛋糕，將人偶與佈景做得維妙維肖，深獲評審好評，為台灣再奪一面金牌。劉姿伶指出，日本動畫「魔女宅急便」是她很喜歡的一部作品，當中的麵包店情境，正好符合她的烘焙專業，因此特別選用「魔女宅急便」當表現題目。

▲2017日本國際料理藝術大賽，大葉烘焙暨飲調學程江旻蓁的「忘憂森林」獲金牌。（圖／記者陳雅芳翻攝，2017.2.15）