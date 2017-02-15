咻比嘟嘩再合體 助陣小馬新節目NOWnews今日新聞 (2017-02-15 22:06)
小馬（倪子鈞）自卸下《台灣第一等》主持棒後，近日攜手咻比嘟嘩成員小鐘（鐘昀呈）主持直播節目《即嗑快遞》，此節目日前曾邀請小甜甜、蔡允潔、成語蕎以及小小瑜助陣，而在17日直播內容中，吳宗憲及劉畊宏也將驚喜現身，齊將私藏美食快遞到幸運粉絲當下所在地。
於2月1日首播的《即嗑快遞》，播出至今已邀請過小甜甜、蔡允潔、成語蕎以及小小瑜相挺，而小甜甜更在快遞美食給觀眾時，驚見陳大天與楊昇達，大夥現場便即興玩起模仿橋段，笑翻收看觀眾。
而也是咻比嘟嘩團員之一的吳宗憲及劉畊宏，在粉絲高聲期盼合體後，將驚喜現身節目其中，4人除了會經典重現「咻比嘟嘩」，也將與線上觀眾進行互動，一起把私藏美食快遞到粉絲當下位置。
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