▲咻比嘟嘩將合體小馬（左）新節目。（圖／翻攝小馬臉書，2017.2.15）

小馬（倪子鈞）自卸下《台灣第一等》主持棒後，近日攜手咻比嘟嘩成員小鐘（鐘昀呈）主持直播節目《即嗑快遞》，此節目日前曾邀請小甜甜、蔡允潔、成語蕎以及小小瑜助陣，而在17日直播內容中，吳宗憲及劉畊宏也將驚喜現身，齊將私藏美食快遞到幸運粉絲當下所在地。

於2月1日首播的《即嗑快遞》，播出至今已邀請過小甜甜、蔡允潔、成語蕎以及小小瑜相挺，而小甜甜更在快遞美食給觀眾時，驚見陳大天與楊昇達，大夥現場便即興玩起模仿橋段，笑翻收看觀眾。

而也是咻比嘟嘩團員之一的吳宗憲及劉畊宏，在粉絲高聲期盼合體後，將驚喜現身節目其中，4人除了會經典重現「咻比嘟嘩」，也將與線上觀眾進行互動，一起把私藏美食快遞到粉絲當下位置。

▲小馬（左）新直播《即嗑快遞》將請到咻比嘟嘩團員助陣。（圖／浪Live提供，2017.2.15）