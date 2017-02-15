中新網蘭州2月15日電 (記者 馮志軍 楊艷敏)「敦煌之春」2017首屆文博國際藝術節將在今年3月在甘肅敦煌拉開帷幕，持續至6月的此次藝術節彙集有各地經典劇目展演、藝術賽事、講座論壇，以及歐洲藝術珍藏展、風箏節、少兒足球訓練營、熱氣球節等一系列活動。

15日下午，「敦煌之春」2017首屆文博國際藝術節新聞發佈會在敦煌國際會展中心舉行。由甘肅省電力投資集團有限責任公司、中共敦煌市委、敦煌市政府主辦的此次藝術節，旨在提升廣大民眾藝術欣賞水平，打造敦煌文化演藝市場平台，宣傳敦煌特色文化品牌，讓更多的人走進大劇院。

據介紹，自3月9日起，將上演敦煌大劇院《合唱音樂會》、甘肅省歌舞劇院《夢回敦煌》、黃金男高音《今夜無人入睡》、跨界美聲天后《喬琪亞·芙曼蒂中國巡迴演唱會》(劇場版)、中國北京管樂交響樂團《天空之城宮崎駿動漫視聽音樂會》，舞劇《秘境雲南》，兒童劇《冰雪奇緣》等13場次劇目。

其中，4月21日至5月1日，《喬琪亞·芙曼蒂中國巡迴演唱會》劇目(劇場版)將陸續在廣州、深圳、成都、敦煌等地進行全國巡迴演出；3月至6月，黃金男高音《今夜無人入睡》劇目將在敦煌、大連、香港、新加坡、馬來西亞以及匈牙利等地進行世界巡迴演出。除此之外，國家藝術基金項目大型創新跨界融合舞台劇《秘境雲南》還將首次亮相西北地區。

值得一提的是，歐洲藝術珍藏展、風箏節、少兒足球訓練營、熱氣球節等一系列活動，將作為敦煌國際會展中心全面啟動運營和敦煌市春季文化旅遊親民惠民的特別活動，集中亮相敦煌國際會展中心考量市場，以此打破敦煌會展市場發展壁壘，敲開敦煌藝術展覽審美培養的大眾之門。

2017年春季，前往敦煌的遊客，不僅能欣賞到期待已久的雷諾阿、畢加索等歐洲藝術大師跨越時空跨越國際的經典文化作品，還可攜小朋友一起觀看、體驗首屆國際風箏熱氣球節、敦煌大劇院青少年足球訓練營等極具娛樂和趣味性的親子活動。

雷諾阿藝術基金亞洲總裁沃肯。貝戈維奇表示，歐洲藝術珍藏展作為此次藝術節重要的組成項目，是一塊分量十足的敲門磚，打開敦煌文化與歐洲文明對話之門，成為「一帶一路」文化發展行動計劃的國際交流品牌合作示範，將直接拉近中西方文明的距離，加快敦煌藝術與國際藝術交流的步伐。(完)