▲唐振剛嘗試吞秋因，笑聲像蛤蜊。（圖／八大提供，2017.2.15）

八大《世界第一等》近日前進印尼地底河流洞穴，將帶觀眾尋找有「黑黃金」之稱的蝙蝠大便，主持人唐振剛徒手攀爬崖壁過程中，飽受數隻吸血蝙蝠攻擊，除此之外，一行人在划船進入伸手不見五指的洞內後，因洞外突如其來的大雨，使得蝙蝠紛紛飛回洞內，當下更把唐振剛當敵人，使出尿尿攻擊，讓大夥受盡黃雨之災。

唐振剛徒手攀上洞穴內崖壁時，踩在濕滑岩壁上數度差點滑落，使盡吃奶力氣爬上後，才知道當地的黑黃金是指「蝙蝠的大便」，讓他一陣錯愕，隨後準備下崖壁時，唐振剛突然發出慘叫聲，才發現原來他手滑，使得整袋「黑黃金」全數掉入水中，嚇壞眾人。

▲唐振剛搬運蝙蝠大便，卻手滑全數入水中。（圖／八大提供，2017.2.15）

此行中，唐振剛也挑戰生吃蚯蚓，當地人先豪邁抓一把蚯蚓往嘴裡送後，唐振剛也隨即挑一隻，接著伸出舌頭舔了幾下試味道，再鼓起勇氣把牠吞下肚，看得工作人員震驚又佩服，完食後的唐振剛開玩笑稱自己精神百倍，還形容蚯蚓味道就像「蛤蜊沒吐沙。」更多精彩內容於周四晚間10點播出。