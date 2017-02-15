不滿分手縱火燒死女友 恐怖情人判無期徒刑NOWnews今日新聞 (2017-02-15 22:16)
屏東一名黃姓男子，疑因不滿馬姓女友提分手，2015年11月間竟跑到女友住處門口等待，待馬女下班返家時對其潑灑汽油並點火引燃，導致馬女嚴重燒傷，送醫後宣告不治。屏東地檢署偵結時，認為黃男手段凶殘且犯後無悔意，因此向法官求處死刑。但屏東地院今(15)一審，判處黃男無期徒刑，褫奪公權終身。
41歲的黃男與25歲馬女交往4年多，但兩人交往期間，黃男因信用不佳，由馬女幫忙貸款20萬後便置之不理，讓馬女獨自償還貸款。馬女不滿獨自扛債，又見黃男遊手好閒又愛吃醋，在2015年11月間提出分手，並搬離兩人在萬丹的同居處，回到屏東市住處居住。
黃俊華因不滿女友提出分手，於當月29日下午開車到萬丹一間加油站買汽油，再前往女友位於屏東市的住處等待，待馬女下班騎車返家時，從馬女後方對其潑灑汽油，縱火燒死女友後逃離。
檢方偵訊時，黃男一度否認犯行，還辯稱是過失殺人，直到檢方提出種種證據才坦承犯案，檢方因此向法官求處死刑。但屏東地院今審結，依殺人罪判處黃男無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。
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