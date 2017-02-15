中新網昆明2月15日電 (陳靜)15日晚，「2016年雲南十大科技進展」頒獎儀式在昆明召開，雲南大學破解金絲猴適應高海拔環境遺傳機制，關鍵技術顯著降低孕產婦病、死率及嬰兒出生缺陷等十大科技進展一一揭開面紗。

雲南省科技廳黨組書記李紅民在當天晚上舉行的頒獎儀式上表示，自2008年起，由雲南省科技廳主辦的雲南十大科技進展評選活動已連續舉辦了9年。此次入選的項目，都是雲南省科技創新成果中填補空白的新突破、新進展，展現了雲南省科技創新的亮點。

獲得「2016年雲南十大科技進展」的項目包括：《雲南省生物物種名錄》盤清「生物王國」家底；雲南大學成功破解金絲猴適應高海拔環境遺傳機制；關鍵技術顯著降低孕產婦病、死率及嬰兒出生缺陷；科技創新驅動智慧鄉村助推雲南邊疆跨越發展；科技創新助推雲南省馬鈴薯種業跨越式發展；中宣液態「雲南液態金屬谷」掀開液態金屬前沿技術神秘面紗；雲南省有色金屬共伴生硫鐵礦綜合利用技術達國際領先水平；德威系列國五四氣門柴油機產業化引領行業綠色前行；雲冶鋁空氣電池關鍵技術取得新進展；雲南省突破技術難題建成亞洲最大跨徑鋼箱梁懸索橋—龍江特大橋。

昆明醫科大學第一附屬醫院教授馬潤玫代表「關鍵技術顯著降低孕產婦病、死率及嬰兒出生缺陷」項目領獎時表示，該院產科研究團隊歷時20年，發表高水平論文70篇，書籍9部，組織及參與制訂臨床診療指南8個，社會效應顯著。

同時，該團隊首次在國內提出科學的剖宮產指征及降低剖宮產率的措施，顯著降低了因高剖宮產率導致的高孕產婦死亡率。近兩年，雲南省孕產婦死亡率下降至每10萬人約20人，嬰兒死亡下降至約7.58%，首次達到全國平均水平。

李紅民稱，目前全省擁有科技領軍人才26人，高端科技人才101人；全省院士專家工作站達239個；建成國家高新區2家、重點實驗室6家、國家與地方聯合工程研究中心17家……技術創新主體不斷壯大。2017年是「十三五」規劃實施的重要一年，雲南將提高全省科技創新支撐引領能力，為全省經濟社會發展提供新動能。(完)