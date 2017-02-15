▲國道3號北上185公里處，彰化和美路段發生一起火燒車事件，整輛車一下子燃成烈焰，燒成一團廢鐵，所幸駕駛及時逃離車內，逃過一劫，火勢半小時就撲滅。（圖／記者陳雅芳翻攝，2017.2.15

包括彰化縣消防局、國道七隊等單位據報都派員趕抵現場，整輛廂型車已燒成一團火球，消防人員立即噴水灌救，數分鐘內即將火勢撲滅，惟整輛車已燒成一堆廢鐵，所幸這起火燒車未釀成人員傷亡，幸好這起事故沒有造成人員傷亡與交通阻塞。

「好險！怎麼會這樣？」這起火車燒，轎車付之一炬，燒成一團廢鐵，39歲張姓駕駛驚魂未定的表示，為避免造成後方車輛危險，趕緊將車輛駛向路肩，不料火勢愈來愈大，一下子就爆炸、燒起來了。

▲國道3號北上185公里處，彰化和美路段發生一起火燒車事件，整輛車一下子燃成烈焰，燒成一團廢鐵，所幸駕駛及時逃離車內，逃過一劫，火勢半小時就撲滅。（圖／記者陳雅芳翻攝，2017.2.15）

警方指出，車輛火燒車不外乎與水箱破、水管破、風扇不轉等原因有關，導致引擎過熱或漏油，一旦遇上高溫就容易起火，再遇上強烈撞擊，起火的危險性更高，因此每次開員警強調，若遇到車子起火，千萬不要緊張，在情況許可下慢慢將車開往路肩，並在後方擺放警示標誌，避免追撞。