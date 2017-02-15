員林市將從4月1日起開始收費 規劃806個收費停車格NOWnews今日新聞 (2017-02-15 22:22)
彰化縣從今年起將開始實施路邊停車收費，彰化市、鹿港鎮率先實施收費，員林市也將加入收費行列，員林市原規劃農曆年後開始收費，近日停車格編號都已完成畫設，市民頻頻詢問市公所，停車格何時開始收費？市長張錦昆說，市公所規劃806個收費停車格，已劃設編號，主要收費路段以舊市區公園、看守所旁及學校旁為主，預計3月底前完成委外收費招標，若標案順利，將從4月1日起開始收費。
許多市民反映指出，學校旁也有劃設的停車格，有家長認為不該離校門口太近，以員林國小為例，是南彰化學生數最多的國小，放學時人潮擁擠，側門正興街家長甚至都要併排停車，有家長建議門口旁應多延長紅線。
員林市員林國小全校共有2千多名學生，每天上學、放學時段學校周邊馬路上滿滿都是來接送的家長、學生，員林國小側門外正興街僅是兩線道道路，每天上、下學時段，道路兩邊停滿等待學生的車輛，加上路過的人車，整條街道人車爭道，看起來險象環生。
張錦昆指出，校門口旁的停車格，會再檢討是否變動位置，不過以員林國小側門旁正興街的個案，已由縣議員曹嘉豪等人會勘，日後會公告並立告示牌正式在尖峰時段管制為單行道，藉此改善交通，也可解決家長所指停車格問題。
楊姓家長說，校門口旁停車格若太近，尖峰時段都造成併排停車，非常危險，若尖峰時段實施單向道，會更安全，但也要用路人配合，警方也應加強取締，避免徒具形式；張錦昆說，每個管制時段都不長，希望用路人能體諒，各路口都已經設置告示牌，若需要會請警方配合勸導。
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