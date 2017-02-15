▲彰化縣長魏明前往成功嶺探視入營服役縣籍役男，致贈慰問金及每人速食餐點一份，並與役男進行彰化產業發展等問題相互交流，也囑咐役男留意身體健康。（圖／記者陳雅芳攝，2017.2.15）

關心子弟兵，彰化縣長魏明谷15日下午由縣府民政處副處長邱錦模、彰化軍人服務站長高志強陪同，前往成功嶺替代役訓練班探視一般替代役第174梯次、研發替代役第62梯次、產業儲訓替代役第10梯次入營服役縣籍役男計133人，受到役政署副署長沈哲芳及訓練班長官、役男熱情歡迎。

魏明谷致贈慰問金及每人速食餐點一份，並與役男就首都減壓遷中部、長照2.0及彰化產業發展等問題相互交流。魏明谷勉勵役男融入團體生活，培養群性，為將來投入社會做好準備，也囑咐役男天氣寒冷，留意身體健康。

▲彰化縣長魏明前往成功嶺探視入營服役縣籍役男，致贈慰問金及每人速食餐點一份，並與役男進行彰化產業發展等問題相互交流，也囑咐役男留意身體健康。（圖／記者陳雅芳攝，2017.2.15）

魏明谷表示，看到役男精神抖擻的樣子，就像看到彰化縣的希望與未來，也感謝營隊對役男的照顧，縣府對役男的權益、服務與保障不遺餘力，成立了替代役備役役男編管中心，協助役男退役後就業與生活問題，希望大家和縣府保持聯繫，如果有任何困難都可以向縣府提出，縣府會竭盡所能服務大家。

魏明谷指出，服役期間，相信大家會交到很多朋友，學習到人與人相處的經驗，有良好的人際互動關係會對未來發展有很大的幫助，除了個性，也要有群性，學習被人領導。替代役學有專精，到行政單位可以發揮所長，在服役期間為國家貢獻，避免虛度光陰。他也分享綠能文化智慧彰化是目前施政主軸，將利用彰化縣得天獨厚的地理環境發展綠能，讓縣民可以使用較乾淨、便宜的綠電。

▲彰化縣長魏明前往成功嶺探視入營服役縣籍役男，致贈慰問金及每人速食餐點一份，並與役男進行彰化產業發展等問題相互交流，也囑咐役男留意身體健康。（圖／記者陳雅芳攝，2017.2.15）

魏明谷也叮嚀役男，若有任何困難或疑惑，要向部隊裡的幹部或服勤單位的長官反映，以協助解決問題，縣府也會透過鄉鎮公所與村里幹事關心大家的家庭狀況，讓役男無後顧之憂，專心服役。