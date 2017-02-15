台灣燈會添暖意 勇伯邀家扶親子看雲去大成報 (2017-02-15 18:28)
縣長李進勇表示，台灣燈會28年來首創在大片草地上演出，環境劇場「看雲去」推出後廣受好評，很開心有機會可以與家扶中心的親子們一起欣賞，將愛與幸福的感覺與大家共享，更期待親子們可以多多走訪其他燈區，在燈會中留下難忘的回憶。
家扶中心主任廖志文也說，孩子們對欣賞大型環境劇場「看雲去」都感到十分新奇，尤其在傳遞希望種子的互動橋段時更是玩翻天，非常感謝縣府團隊及現場志工的盛情與溫馨接待。
縣府指出，「看雲去」劇情是從雲林農業發展脈絡中取材，描述大地萬物從傳統農業走向現代工業所面臨的挑戰，最後在眾人齊心協力下復育大地，人們歡欣慶賀之餘更決心要永遠守護這片幸福家園，演出中配合劇情出現的大型充氣道具讓現場小朋友們驚艷連連，而傳遞四顆希望種籽氣球的互動橋段更激起現場所有人的童心，每晚19:10、20:10、21:10演出三場，請賞燈民眾千萬別錯過。
圖說：縣長李進勇陪伴雲林家扶中心的親子們一起欣賞2017台灣燈會環境劇場「看雲去」，共度美好愉快的夜晚。（記者陳昭宗拍攝）
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