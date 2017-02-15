拼觀光秀美景 蘭潭健康活力站登場大成報 (2017-02-15 18:32)
蘭潭風景區一直是嘉義人心中的後花園，外地旅客來嘉旅遊、單車及路跑團最愛的路線，再加上全國最大的常設型水舞展演，如今由民間自發的「蘭潭遊客服務站案」，2月19日正式開張！固定每周日上午7時至12時，提供旅遊諮詢、奉茶、奉咖啡，還有單車檢修，政府與民間協力，提供遊客朋友更多貼心服務。
「我們是一群喜愛在蘭潭慢跑的傻子，下定決心用行動改造蘭潭！」老爺建設董事長黃朝雲，也是及時雨慢跑隊隊長，他率市政顧問-蘭潭改造行動小組，促成蘭潭服務站開張啟用。
「蘭潭很美又浪漫，為什麽不能讓遊客在湖畔喝杯好茶或咖啡?」黃朝雲說，蘭潭遊客服務站位於蘭潭泛月廣場對面，每周日搭棚，有志工為遊客服務，免費招待好康好料，奉茶奉咖啡，還有美味可口的茶葉蛋，更提供單車檢修等，展現嘉義人的好客、熱情的一面。
「一人出一盆，蘭潭大變身！」黃朝雲日前還在臉書募集蘭花盆栽，放在自家的蘭花只能孤芳自賞，放到蘭潭就能讓幾千幾萬人共賞。今天活動現場，鮮豔的蘭花，把蘭潭泛月廣場妝點得一片繽紛。
交觀處表示，蘭潭遊客站在民間協助下，固定於每周日上午7時至12時，定點奉茶。及時雨慢跑隊、蘭潭改造行動小組，未來每個月將不定期舉辦的特色活動，包含規劃中的蘭花日、寵物日、健走日、變裝趴及歌唱，吸引遊客造訪。
（圖／記者孫慶璋攝）
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