【記者陳昭宗雲林報導】中國國民黨雲林縣黨部15日上午舉辦新春團拜，來自20鄉鎮市的黨員幹部將現場擠爆，主委陳聰敏以「雞鳴報歲迎新春、新年快樂福滿門」祝福大家吉祥如意、萬事亨通；陳聰敏表示，雖然民進黨執政以來國家人民遭受到許多橫逆，在不同工作領域的人產生對立與猜忌，最近家禽疾病接二連三爆發引起食安的恐慌，在新的一年世界跟臺灣都將進入不確定的年代，面對美、中、日、俄等大國掘起與角力，以蔡政府目前的作為來看，臺灣的處境實堪憂慮，但不管世局如何紛擾，在一年新的開始，還是衷心祈盼善良的臺灣人民能夠平安順遂。陳聰敏指出，中國國民黨去年因蔡政府不當黨產委員會的追殺，自今年2月1日起因應中央人事精簡，雲林縣、區黨部組織與專職人員也做大幅度的調整，縣、區黨部組織與人事調整如下：縣黨部書記長郭侑諺兼任第一組總幹事，余維澤接任第二組總幹事，陳立銓接任第三組總幹事兼總務，周婷玉主辦婦女暨青年工作業務，陳博文接任第一區斗六市、林內鄉、莿桐鄉黨部執行長，劉採錦接任第二區斗南鎮、大埤鄉、古坑鄉黨部執行長，周順平接任第三區虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉黨部執行長，翁玲梅接任第四區西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉黨部執行長，陳依靖接任第五區東勢鄉、台西鄉、麥寮鄉、四湖鄉黨部執行長，黃啟航接任第六區北港鎮、口湖鄉、水林鄉黨部執行長，將於2月17日起陸續辦理佈達典禮，敬邀鄉親蒞臨指導。主委陳聰敏也強調，縣、區黨部組織調整與專職人員精簡，許多專職同仁無法繼續留任打拼，讓人感到遺憾，但也期盼所有的義務幹部先進能繼續協助各區黨部的同仁努力打拚，今年首件的重要工作就是黨主席改選，陳主委轉述中央洪秀柱主席指示「選務工作一定要做到絕對透明、公平、公正、公開，透過選舉過程讓全民看到國民黨全新的形象；也期盼新年開始黨內同志說好話、做好事、存好心，一起努力帶給人民信心、希望、方便、歡喜，中國國民黨要有改革的決心來贏回民心，更是贏回政權最核心的要件，相信在全體同志一起努力下，定能達成贏回民心的標竿」。圖說：中國國民黨雲林縣黨部舉辦新春團拜，期許贏回民心、贏回政權。（記者陳昭宗拍攝）