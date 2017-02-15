國民黨雲林黨部新春團拜 贏回民心立標竿大成報 (2017-02-15 18:32)
陳聰敏指出，中國國民黨去年因蔡政府不當黨產委員會的追殺，自今年2月1日起因應中央人事精簡，雲林縣、區黨部組織與專職人員也做大幅度的調整，縣、區黨部組織與人事調整如下：縣黨部書記長郭侑諺兼任第一組總幹事，余維澤接任第二組總幹事，陳立銓接任第三組總幹事兼總務，周婷玉主辦婦女暨青年工作業務，陳博文接任第一區斗六市、林內鄉、莿桐鄉黨部執行長，劉採錦接任第二區斗南鎮、大埤鄉、古坑鄉黨部執行長，周順平接任第三區虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、元長鄉黨部執行長，翁玲梅接任第四區西螺鎮、二崙鄉、崙背鄉黨部執行長，陳依靖接任第五區東勢鄉、台西鄉、麥寮鄉、四湖鄉黨部執行長，黃啟航接任第六區北港鎮、口湖鄉、水林鄉黨部執行長，將於2月17日起陸續辦理佈達典禮，敬邀鄉親蒞臨指導。
主委陳聰敏也強調，縣、區黨部組織調整與專職人員精簡，許多專職同仁無法繼續留任打拼，讓人感到遺憾，但也期盼所有的義務幹部先進能繼續協助各區黨部的同仁努力打拚，今年首件的重要工作就是黨主席改選，陳主委轉述中央洪秀柱主席指示「選務工作一定要做到絕對透明、公平、公正、公開，透過選舉過程讓全民看到國民黨全新的形象；也期盼新年開始黨內同志說好話、做好事、存好心，一起努力帶給人民信心、希望、方便、歡喜，中國國民黨要有改革的決心來贏回民心，更是贏回政權最核心的要件，相信在全體同志一起努力下，定能達成贏回民心的標竿」。
圖說：中國國民黨雲林縣黨部舉辦新春團拜，期許贏回民心、贏回政權。（記者陳昭宗拍攝）
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