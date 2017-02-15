【記者陳昭宗雲林報導】2017台灣燈會在雲林，虎尾主燈區於2月8日試營運11日正式啟燈後，人潮絡繹不絕，至14日已有近七百萬人次造訪，在美麗的燈海前留下愉快的身影，第一線與民眾接觸、負責治安、交通及為民服務的警察尤其辛苦，14日晚間執行警察服務站的虎尾分局教官吳明偉，在燈區看見有一位阿嬤行動不便，即主動前往關心並為其代叫計程車，親自扶持阿嬤上車的舉動深獲家屬感謝及民眾肯定，亦展現出平日威嚴教官的溫馨一面。圖說：虎尾分局教官吳明偉主動關懷行動不便之長者，獲得家屬感謝及民眾肯定。（記者陳昭宗拍攝）