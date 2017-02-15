台灣燈會湧人潮 北港警籲防竊防騙重交安大成報 (2017-02-15 18:40)
北港警方將預防犯罪宣導結合地方活動，自2月7日台灣燈會在水道頭文化園區點燈起，動用在地民防、義警、志工共同參與宣導勤務，每天攜帶廣播擴音設備、文宣及小禮物，穿梭燈區現場及周邊巷弄，特別針對最新詐騙犯罪手法提醒，強化民眾警覺心。
圖說：北港警方於燈區向民眾宣導「婦幼安全、反毒、防搶、防竊、防詐騙及勿酒後駕車」等。（記者陳昭宗拍攝）
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