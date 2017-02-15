【記者陳昭宗雲林報導】台灣燈會在雲林熱鬧舉辦，虎尾及北港燈區人潮湧現，尤其縣府每日發送免費雞年紀念提燈的攤位前，時常可見排隊民眾，北港警分局亦於現場設攤，向民眾宣導「婦幼安全、反毒、防搶、防竊、防詐騙及春酒宴會勿酒後駕車」等訊息，並且提醒參加民眾，燈會人潮眾多，易有扒竊對象出沒，要謹記錢財不露白。北港警方將預防犯罪宣導結合地方活動，自2月7日台灣燈會在水道頭文化園區點燈起，動用在地民防、義警、志工共同參與宣導勤務，每天攜帶廣播擴音設備、文宣及小禮物，穿梭燈區現場及周邊巷弄，特別針對最新詐騙犯罪手法提醒，強化民眾警覺心。圖說：北港警方於燈區向民眾宣導「婦幼安全、反毒、防搶、防竊、防詐騙及勿酒後駕車」等。（記者陳昭宗拍攝）