【大成報記者何秀菁／南投報導】全台基層農漁會改選戰況激烈，南投農會選舉賄聲賄影，南投地檢署鑑於賄選乃黑金之第一步，嚴正查賄是斬除黑金之重要手段，乾淨選風長期以來即為國人所殷切期盼，今天（15日）下午南投地檢署檢察長楊秀蘭偕同主任檢察官王銘裕等人，前往草屯警分局召開查賄制暴會議，警局長魏慶賢及刑大廖大隊長、婁分局長、各級幹部與檢方雙向溝通交換意見，就此次選舉有關選情分析、情資蒐報、查賄所遭遇問題與策略當面交換意見，並請同仁持續蒐報有效之賄選情資，也共同宣示檢警查賄制暴之決心。楊檢察長表示，此次農會選情緊繃，綁樁、買票賄聲賄影時有耳聞，草屯地區也有候選人遭跟蹤拍照情形，媒體報載兩派人馬暗地較勁競爭激烈。員警同仁在地方與民眾接觸，多聽多走動加強賄選情資蒐報，有聽聞可疑線索往上報，逐一篩選過濾情資。基層員警可從候選人周邊人士、農民的友人等多加注意探詢。查賄制暴檢警應密切合作打擊不法，以淨化選舉風氣，檢警調是查賄制暴主要單位，希望大家一起努力。楊檢察長接續扺達南投縣農會，拜會現任理事長李菘存、總幹事蕭忠郁等幹部，除表達地檢署查察賄選的立場與態度，並就候選人在選舉期間之相關議題進行會談，檢察長希望各候聘人皆能堅定拒絕以買票等不正手段參與選舉，並呼籲農民踴躍檢舉不法，期能營造乾淨的選舉環境。楊檢察長也指出，南投地檢署迄今收到不少情資，經專責小組審查後，將有效情資改分為選他案（計10件），均由檢察官指揮警調機關同仁持續進行蒐證，南投地檢署將秉持「不問對象、黨派、身分地位，一律嚴偵速辦。」之原則積極查賄、遏止暴力、嚴懲買票、打擊不法。