【大成報記者心愚/臺中報導】「第一屆台灣優良商標獎」評選結果出爐，6大產業類別共計有45家企業脫穎而出，15日於市政大樓舉行頒獎典禮，由副市長張光瑤親自頒獎表揚，也期許更多企業一同重視商標，提升經營品質，帶動台灣經濟發展。第一屆台灣優良商標獎由台中市工商發展投資策進會主辦，選拔分為6大產業類別徵選，包括五金類、機械類、服務業類、建築．建材類、食品．包裝類、生技．保健類；主辦單位並依商標小故事與設計理念等標準，從100多家企業中評選出45家，15日由張光瑤及市府經發局局長呂曜志共同頒獎，表揚其對商標的重視，樹立企業優良形象新典範。張光瑤表示，透過選拔、比較，才有進步，商標代表的是企業形象，除了讓大家一目了然，也要傳達企業的工作內容，因此商標相當重要；恭喜本屆得獎企業，也期許更多企業一同重視商標，提升經營品質，進一步帶動台灣經濟發展。呂曜志認為，企業品牌要做好，應回歸企業本質，除商標外，須包括顏色、員工制服、廠區工作環境、消費者接觸點及所選擇的會展等，透過整套的系統規劃，才能有效傳達給客戶公司的價值，並區別與其他企業的差異。而獲獎的台中企業如需要專業的輔導團隊，協助品牌全球化發展，市府將提供協助、並與中央資源對接，達到資源共享的加乘效果。工策會總幹事黃望修指出，台中為台灣中小企業大本營，因此從台中出發舉辦商標選拔活動，相當有意義。透過改造公司商標，對企業品質提升也很有幫助，期盼未來有更多廠商參加，並擴大評選產業範圍，以形塑改善風氣、促進整體產業發展，協助企業行銷世界。經發局強調，在全球產業中，企業的品牌形象是前進市場、站穩國際最重要的一步。因應產業全球化的趨勢，對亟欲拓展全球貿易的台灣，商標扮演舉足輕重的地位，希望藉由推動品牌運動，鼓勵企業對品牌的重視、強化商標的重要性，以展現企業形象的價值。