【大成報記者心愚/臺中報導】關心長輩生活，市長林佳龍近日到台中市私立田園老人養護中心慰問長輩，並致贈加菜金2萬元，養護中心長輩也準備精彩太鼓表演；看到大家臉上開心笑容，林佳龍表示，市府整合預防照顧、醫療、長照、社區等資源，並推動「721計畫」，就是希望銀髮族長輩，能在長青快樂學堂及社會關懷據點終身學習，身體平安健康。田園老人養護中心年年都榮獲衛福部及中市老人福利機構優異評鑑成績，去年更獲衛福部補助全台中市唯二機構的口腔診察據點，強化機構對機構長輩的口腔照護資源與量能，並以優質樂齡的環境，成為亞洲第一家獲得國際驗證機構ISQM國際服務品質認證養老機構，林佳龍14日即專程前往關心中心內老人狀況。林佳龍表示，市府採中央長照10年計畫2.0為基礎，擴大服務對象、擴增服務項目、提高服務時數、發展創新服務，以回應民眾需求。而長輩生活品質與照顧服務有關，唯有整合醫療、長照、預防保健資源，建構以社區為基礎的健康照護團隊體系，才能落實「生活首都‧宜居城市」的施政願景。社會局說，托老一條龍提供連續型照顧服務，今年各類型據點257家預計增加至280家、長青學苑從440班增為500班、快樂學堂16處增為22處，大甲試辦社區整體照顧計畫、外埔開辦失智日照中心；而龍井、清水開辦小規模多機能到宅服務，提供失智長輩供餐、洗澡等服務，市府最重要基本理念以「預防」性措施，希望長輩活到老、學到老。