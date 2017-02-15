台中市自來水普及率兩年提升1.61% 成長幅度六都第一大成報 (2017-02-15 20:45)
經發局15日舉行自來水延管建設成果記者會，呂曜志指出，市府在104、105年編列約2億3000萬元經費，包括自籌款及龐大路修費，並在跨局處及區里通力合作下，排除土地取得及接水證明等困難，大幅提高原縣區的自來水接管率，包括將大安區自來水普及率從103年的45.16%拉升到105年的62.92%。
而全市自來水普及率在短短2年間，由103年的94.02%提升至105年的95.63%，去年底已經超越桃園市；預計在今年上半年自來水普及率將達96%以上，可望超越高雄市、晉升六都第四。
呂曜志透露，秉持縮短城鄉差距、普遍照顧市民基本生活需要的施政理念下，市府持續努力提升全市自來水普及率，感謝議會的支持，同意市府編列相對配合款，進而得到中央在過去2年內，每一年的核定超過1億以上經費補助，讓台中市獲得的中央補助經費名列全國第一。
呂曜志說，最近也有民間團體表示願意捐助款項，協助市府為大安、石岡、新社、清水、東勢、霧峰、大甲、外埔等8個自來水普及率低於80%的行政區，施作延管及用戶接管工程，可見林市長在過去2年投注在自來水的努力，已獲得民間肯定。未來在市府與台水公司通力合作下，工程效率上也能持續精進，逐步解決民眾用水問題，讓人民有感。
經發局提到，為提高市民生活水準、縮短城鄉差距，市府積極協助偏遠無自來水地區裝設自來水，包括大安區西安、東安、中庄里，大甲區江南、德化里，清水區武鹿、田寮、國姓三里，大雅區秀山、橫山里，霧峰區桐林里及東勢區泰興里等；另外，太平區興隆里、霧峰區四德里等地處偏遠難以爭取經費，或土地權屬複雜需協調取得的地區，經市府克服困難，都已順利爭取經費辦理。未來市府將優先以提升大安、石岡、新社、清水、東勢、霧峰、大甲、外埔等8個自來水普及率低於80%的行政區為目標，期讓所有市民享有用水平權。
經發局指出，林市長上任至今已爭取中央補助自來水延管經費達2億4680萬元；市府並獲核定106年度計畫經費9535萬2600元，為全國最高。在補助用戶申裝自來水部份，該局已爭取水利署於104至105年補助620萬元，有675戶申請；中部科學園區汙水放流管周邊地區補助用戶設備外線補助經費共計5949萬元，預估受益戶數5651戶。
此外，市府也於104、105年合計編列預算1億500萬元自來水延管經費，另配合經濟部水利署計畫編列路修費1億3000萬元，並已向中央爭取到4億5680萬元自來水延管經費，以擴大自來水供水範圍。
經發局表示，國發會已通過經濟部訂定的無自來水地區供水改善計畫的第三期(106-109年)計畫，第一次評比核定台中市自來水經費9535萬2600元，金額全國最高。市府將持續爭取中央補助，以每年至少1億元為目標，並配合編列自來水延管及路修費預算，滿足民眾基本用水需求。
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