【大成報記者心愚/臺中報導】中南部地區15日起連3天受大陸高壓出海迴流影響，空氣對流較差、空氣汙染物擴散不易，台中市中午發現東大、忠明、西屯、文山、大肚空品測站AQI指標>150，達紅色警戒；因此市政府啟動空品不良應變，通知台電準備降載，同時加強稽查不當空氣汙染排放及空汙防制設備操作狀況、也強化道路洗掃街作業抑制道路揚塵等作業，呼籲民眾注意防範，避免劇烈戶外活動並配戴口罩。







依台中市即時空氣品質資料顯示，15日中午12時東大、忠明、西屯、文山、大肚空品測站AQI指標>150，達紅色警戒。市府環保局因此及時啟動空品不良應變，加強稽查不當空氣污染排放及空汙防制設備操作狀況，並強化道路洗掃街作業抑制道路揚塵。







此外，環保局也查核營建工地空氣汙染防制措施操作狀況，提高灑水頻率；同時加強稽查砂石場，落實場內裸露區域粒狀汙染物的揚塵防制，及運輸車輛離開砂石場前清洗車體及輪胎避免汙染聯外道路；另加強機動車輛停車怠速稽查作業；於制高點巡查也強化稽查露天燃燒行為，避免空氣品質再度惡化。







環保局表示，依據市府與台中火力發電廠的降載SOP，已達「預備降載」階段，該局已第一時間通知台電準備；而今後3天中部地區空氣品質因擴散條件不佳，可能出現PM2.5測值偏高情形，也請市民朋友多注意空氣品質狀況，做好防護措施。另提醒敏感族群民眾及老人、小孩等抵抗力較弱者，避免在戶外長時間活動，必要時戴上口罩防範，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，共同減緩空汙。