【大成報記者心愚/臺中報導】美感從小扎根，就能打開生活心視野！屬於台中市文化亮點的日月千禧酒店，今年第一場展覽特別和青雲畫廊合作，邀請旅法藝術家王仁傑以「藝術扎根」為概念，於酒店藝術空間舉辦「La Vie en Rouge」個展，攜手啟發幼童對美的感知，鼓勵孩子從創作中感受生命的熱情與美好。此外，西點主廚李政諺由畫作「玫瑰親切的味道11」產生共鳴，以立體玫瑰點綴製作榛果巧克力慕斯蛋糕，為王仁傑勾勒法國生活時期的記憶片刻和思念滋味。日月千禧總經理劉興旺表示，該酒店向來致力推廣在地藝術，除提供展覽空間為藝術家拓展國際能見度，營造美學空間使藝術更加貼近生活，也希望往來旅客在酒店大廳就能欣賞在地藝術家的作品。同時，更藉機鼓勵孩子從生活中累積美感經驗，培養美學素養展現創造力，達到藝術向下扎根、創意無限延伸，讓世界看見台中在地文化軟實力！而15日，酒店特別進行「La Vie en Rouge」個展開幕儀式，邀請王仁傑和葳格幼兒園忠明校區20位小畫家相見歡，並以「紅色」為主題共同創作。孩子們天馬行空的想像力加上藝術家妙手丹青的創造力，讓作品延伸無限可能性；而現場小朋友各種有趣的提問，也可望在他們的心中撒下藝術種子。王仁傑說，藝術不僅能夠激發孩子的創意、透過塗鴉畫畫引領他們用心體驗生活，在充滿想像力的線條和色彩之間表達自我，也有助於人格特質的發展和建立自信心。出生於台中大甲的王仁傑透露，他與藝術相遇之初便是幼童時期，在師長的鼓勵下對繪畫展現高度興趣和天份，擅長以豐富色彩體現生命哲學和記憶軌跡。也因師承嶺南派大師歐豪年，使作品富涵水墨書寫線條等元素；加上受到法國文化影響，東西方美學底蘊兼容並蓄，獨樹一格的畫風讓他成為當代抒情抽象畫的代表人物。「La Vie en Rouge」個展中，則處處可見王仁傑對生命的喜悅和盼望，透過線條、色彩、空間及符號，堆疊過往的生活經驗和心靈感觸，他期許自己成為「記憶追溯者」，以借物敘事的創作方式詮釋內在世界，帶領觀者閱讀生命歷程產生情感共鳴。16幅展作裡，「玫瑰親切的味道11」正是述說留法期間的日常生活。每日早晨陽光伴隨住家樓下花店的玫瑰花香，老闆親切溫暖的「日安」問候，如詩意般成為創作養份，王仁傑因此藉由個人偏愛的紅色隱喻濃烈情感和深刻回憶，把想念的氣息轉化成視覺畫面。酒店西點主廚李政諺更發揮所長，從「玫瑰親切的味道11」作品裡獲得靈感，而把視覺轉變為味覺的感動，製作成榛果巧克力慕斯蛋糕，令人驚艷。這道堪稱如詩如畫的甜點，外層運用鏡面淋醬漸層染色呈現畫作，內層以苦甜巧克力與榛果奶凍餡包裹，再添入夏威夷豆和伯爵茶餅乾增加口感；特別的是完全不加吉利丁就能定型。李政諺說，因為巧克力質地濃稠，藉由本身的乳脂就能為慕斯定型，不僅較為健康、化口性也更佳。為了讓蛋糕維妙維肖，還特別以白巧克力製作玫瑰花點綴裝飾，甜中帶苦的懷想之情瀰漫味蕾。搭配「La Vie en Rouge」王仁傑個展，酒店一樓旅覓酒吧更推出「玫瑰親切的味道」下午茶組，每套360元+10%，帶大家從視覺和味覺雙享受中體驗藝術美感。