【大成報記者何秀菁／南投報導】一名王姓中年男子，平時自家經營生意，自從父親意外過世後，經濟重擔便落在自己身上，一時無法調適的王男，常感到壓力大、心情低落及失眠等身心症狀，為了紓壓，王男三不五時喝酒解悶，後來變成每天都需要喝酒，不喝就渾身不對勁，並出現了手抖、冒冷汗及心悸等酒精戒斷症狀。近日更因為腸胃道出血，不得不住院治療。衛福部南投醫院精神科王奕翔醫師表示，酒癮是種慢性病，不容易單獨靠立志戒酒來改善，往往需要一併治療酒癮的共病，如情緒問題、壓力調適、失眠處理等。此外長期飲酒常會引起營養不良、記憶減退、腦部損傷等。精神科陳致遠主任表示，酒精使用障礙可略分為急性與慢性兩種情況：急性中毒可能發生在短時間大量飲酒的病患，嚴重時可能會出現步態不穩，記憶缺損，與嚴重的戒斷症狀，需要嚴密監控治療；另一方面，慢性酒精濫用成癮，也就是俗稱之酒癮病患，則常合併有精神與身體症狀。反覆酗酒發病的過程，不儘危害自己健康，也讓家人困擾不已。南投醫院洪弘昌院長、肝膽腸胃專科醫師並表示，酒精成癮的病人，多會伴隨著內科疾病，除了常見的肝炎、肝硬化之外，許多的癌症，如食道癌、肝癌、乳癌、大腸直腸癌等都可能與飲酒有關。為此，南投醫院突破以往精神科單一專科之照顧模式，針對酒精造成的其他身體傷害進行合併治療，提供整合性的醫療照顧，亦即針對酒癮戒治之病人，本院整合精神科、內科等專業醫療，給予全人照顧。院方提到戒酒過程相當艱辛，除了病人本身的決心外，家人的陪伴與支持亦相當重要，有戒酒需求的民眾，更應該多諮詢專業醫療團隊之意見，成功戒酒才能消愁。