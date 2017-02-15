歐洲天然乳酪結合亞洲食材創造出視覺與味覺的享受大成報 (2017-02-15 21:24)
全法國只有22名國家最佳工藝師乳酪專家，這次來台介紹歐洲乳酪的查威爾有20年以上手工乳酪製作和研發的資歷。他在記者會中介紹了乳酪八大家族，並用香蕉、無籽葡萄、和法式長棍示範了乳酪點心盤，令人目不暇給。查威爾表示：「全世界約有5000種乳酪，並且每年都有新的品項被發明，歐洲乳酪代表著產區的風土和傳統工藝，從大眾口味的加工乳酪，到手工和經原產地保護(AOP)認可的天然乳酪，希望透過介紹不同的飲食文化，讓台灣消費者更能欣賞和品嘗歐洲乳酪。」
為使台灣民眾能親身體驗歐洲乳酪的多樣風味，La Cocotte法式餐廳主廚Fabien Vergé另外會在晚上的賞味乳酪之夜中，進行現場廚藝秀，讓參加的消費者可以近距離餐與主廚的料理過程。
乳酪是歐洲重要的農產品，以純鮮奶凝結再經過熟成而得，營養豐富，容易消化，是很好的蛋白質來源，也是歐洲人生活中不可或缺的食材和餐點。台灣市面容易購得的種類多屬於保存期限較長的加工乳酪，由多種乳酪混合再製而成，口味較容易被一般大眾接受，許多進口超市亦有玲瑯滿目的現切天然乳酪可供選擇。（圖說一：法國國家乳製品公會與歐盟為推廣歐洲乳酪，邀請法國乳酪最佳工藝師查威爾‧杜雷(Xavier Thuret)（中）來台，暨法國餐廳La Cocote主廚法比安(Fabien Vergé)（右）於文華東方酒店大秀各式起司、場面相當熱鬧。法國食品協會／提供）（圖說二：法國乳酪工藝師查威爾表示，全世界約有5000種乳酪，且每年都有新品項被發明，歐洲乳酪代表著產區的風土和傳統工藝。法國食品協會／提供）
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