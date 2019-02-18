【大成報記者羅蔚舟／新竹報導】年後還要「藝起」玩下去！國立新竹生活美學館年後特展活動「好時‧好日‧好人生」，將於2/18-2/19日在該館登場，2/18日有曼陀羅繪畫、生命靈數講座；2/19日則有風水講座、塔羅牌占卜等，周末2天準備帶給民眾豐富的療癒饗宴，歡迎大小朋友前來一窺奧妙！竹美館表示，該館「2017新年開運．藝術特展」搭配年後DIY活動，將於2/18日帶來能讓心靈沉澱、紓解壓力、探索自我的曼陀羅繪畫，邀請到視界多元化藝術團隊的陳雅萍老師帶領大家來場藝術體驗；對曼陀羅不了解或是喜愛曼陀羅繪畫的民眾，都歡迎來場療癒身心靈的旅程。此外，當日上午由生命靈數達人陳豪兒老師帶來的講座也不容小覷！對於生命靈數感到好奇的您，有曾想過自身的生命靈數代表的意義是什麼呢？它可以幫助我們在人生中找尋什麼呢？想了解生命靈數的民眾，趕緊上網報名，講座全程免費，額滿為止！2/19日則由風水達人陳沛語老師帶來風水講座，風水不僅存在居家生活裡，連辦公桌也是，想要在職場中嶄露頭角嗎？或是想要在生活中順順利利？那就別錯過竹美館風水講座！而當日下午該館也請來玄奘大學占卜研習社的同學帶來塔羅牌占卜，歡迎民眾藝起來體驗！ 詳細活動資訊請洽本館官方網站http://www.nhclac.gov.tw或洽詢03-5263176分機201洪小姐。(圖由國立新竹生活美學館提供／竹美館年後特展活動「好時‧好日‧好人生」，將於2/18-2/19日在該館登場，周末2天將帶給民眾豐富的療癒饗宴與開運小秘訣。)