【大成報記者杜忠聰/臺南報導】時序進入春季，南紡購物中心推出「冬出清」優惠活動，16日起，法式時尚女性服飾CONCIS服飾下殺4折起、SPAO與MIXXO南部獨家快閃櫃新品上市，全館服飾優惠5折起，另，凡持會員卡與聯名卡消費滿額，即有機會獲贈Burt's Bees小蜜蜂爺爺好禮或加購雅緻蘭花乙盆，數量有限送完為止。16日起至3月8日止，南紡購物中心推出「冬出清」檔期活動，館內物販商品全面折扣優惠，二樓法式時尚女性服飾CONCIS，引領時尚潮流，將時尚元素融入都會服裝設計，即日起至28日，服飾特價4折起，緞面襯衫原價1,490元特價596元、西裝外套原價3,990元特價1,596元、蕾絲白洋裝原價3,590元特價1,436元(數量有限，售完為止) ，凡購買CONCIS女裝滿3,000元，贈SST&C300元商品抵用券乙張，活動期間累積消費滿6,000元，還可參加抽獎，有機會抽中價值10,120元的雙人豪華溫泉度假券(1名)。館內五樓夢想舞台，即日起至28日，推出超夯韓國快時尚品牌SPAO與MIXXO南部獨家快閃櫃，兩店櫃同步新品服飾，全櫃優惠5折起，SPAO超好搭薄長袖上衣單一特價190元起、針織/毛衣全面390元起、羽絨外套超低優惠790元起、超夯大學T與棉T任2件690元、保暖刷毛外套只要590元;MIXXO多款修身大衣特價990元起、冬必備針織毛衣特價790元起、長袖百搭T恤單一特價590元，已吸引大批粉絲登門朝聖。冬出清檔期活動期間，南紡購物中心推出購物滿額超「贈」點活動，凡持南紡FunCard+當日於全館參加會員點數店櫃累積消費滿3,000元，即可加贈「會員點數100點」(活動期間每人每卡限贈點乙次)，活動期間舉行「新辦卡友禮 點數轉轉樂」活動，持本人身分證件首次申辦FunCard，即可參加「點數轉轉樂」乙次，最高可獲得「會員點數50點」。即日起至28日止，持FunCard+扣抵會員點數50點再加價30元，即可兌換「雅緻蘭花」乙盆(原價150元，限量300份)，另，持聯名卡於館內當日累積刷卡滿3,000元，可獲得「Burt's Bees小蜜蜂爺爺好禮」乙份，即日起至3月1日，即可憑兌換券至1樓Burt's Bees小蜜蜂爺爺專櫃，兌換護唇膏0.15oz(限量1,200份，口味依店櫃為主)、3月2日至3月8日，可兌換神奇紫草霜0.6oz(限量800份)。