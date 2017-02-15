2月15日，廣州恆大進行了媒體公開訓練課，這也是新賽季前的一次公開亮相。下周三，廣州恆大就將打響亞冠聯賽首場比賽，開啟2017賽季四線作戰的征戰。隊長鄭智依舊是球隊的核心人物，在新賽季開始之前，鄭智也展望了恆大隊的2017年前景。

就在昨天，恆大老闆許家印提出了未來將全華班出戰中超的戰略計劃，對於這個規劃，鄭智直言：老闆提出這個目標也是為了中國足球長遠的發展，也是為了後續國家隊取得更好的成績長遠的規劃。我也講過，一個國家足球水平真正體現是國家隊成績，水平體現在國家隊。恆大足校培養了很多球員，未來幾年能得到更多的鍛煉，儘快成長幫助國家隊，也相當於幫助中國足球，非常好的想法，非常好的目標。

那麼，恆大隊的現有外援會不會受全華班戰略影響呢？

鄭智表示：並沒有太大影響，全華班目標是2020年，現在距離2010年還有幾年的時間，外援都有自己的合同，俱樂部會執行好。作為職業球員，打好比賽幫助球隊是第一位。

全華班還要等到三年好才能開始，對於恆大來說，眼下需要面臨的就是即將開始的新賽季，特別是中超聯賽推出了新政策，對於恆大是利是弊呢？

對此鄭智表示：這要看怎麼去看。長遠的來看肯定對本土球員有幫助，今年聯賽外援名額也有限制，U23也有出場規定，都是希望本土球員得到更多機會更多鍛煉，都會幫助到國家隊。雖然聯賽職業化有外援很重要，但某些方面壓縮了本土球員的機會，出台政策也是希望年輕球員本土球員得到更多的機會提高，帶動國家隊水平國家隊成績提高。

那麼，2017年的四冠王目標和恆大未來的全華班目標會不會衝突？

鄭智說到：其實老闆提的2020全華班目標和今年四冠王不衝突。整個聯賽，所有政策都是統一的，對各隊都是一樣公平的。作為整個俱樂部排頭兵，一線隊成績最重要，這麼多年球隊每年都拿冠軍，這和球隊整體實力、俱樂部管理分不開，我們全體隊員也希望把冠軍一直延續下去。今年我們要參加四項賽事，目標是四個冠軍，球隊對每個冠軍都很渴望。去年亞冠不理想，希望今年能有很好的突破，再次問鼎，雖然不容易，但所有人都經歷過很多次亞冠，也堅信能實現這個目標。今年有非常充足的準備，熱身對手也不錯，賽季馬上打響，先是亞冠，然後超級杯的爭奪，希望一開始就要拿出狀態，取得很好的開局。

在很多人看來，恆大去年亞冠沒有打好，主要是冬訓準備期的訓練沒有做好。

對此鄭智表示：去年冬訓確實不太系統，但也不是我們自身的原因，還是2015賽季非常長，教練又希望球隊得到很高的休息。今年則有充足的時間休息，也有充足的時間訓練，無論在葡萄牙、在日本的訓練都非常系統，球員完成得非常好，熱身賽達到了預期效果，還有一個星期，我們就要開始新賽季，大家會爭取在比賽中拿出最好的狀態。

那麼，今年恆大的奪冠壓力是不是更大了呢？

對此鄭智表示：中超我們已經取得了六連冠，各個俱樂部對冠軍的渴望更強烈，很多俱樂部重金引進外援，包括本土球員身價也非常高，幾支球隊投入非常大，恆大每年都面臨競爭壓力這個問題。我覺得爭冠的心態和衛冕的心態不一樣，每一年我們都在重複衛冕之路，經驗非常足，心態必須冷靜。今年雖然競爭壓力依然很大，但我們也有優勢，比如我們的人員配置、俱樂部管理，球隊還是有信心，希望2017年實現七連冠。

恆大從下周開始就要面對亞冠、超級杯、中超甚至是國家隊的密集賽程，這也是擺在恆大面前最大的困難。

鄭智坦言：最近幾年三、四月份的時候，所有球員包括國家隊球員都面臨很密集的賽程，中超亞冠都在這個時候很密集。所以賽程密集不是新鮮的事，也不會造成太多的困擾。每一場比賽都不容易，都要做好準備，今年聯賽不一樣，一上來對手比較強，但整個聯賽來說每個對手都要碰，先碰后碰都要交手，賽季初碰到未必不好。冬訓都在準備比賽，肯定三四月份賽程比較魔鬼，還是要保持好身體，雖然冬訓積累了體能，也要分配好。開局很重要，按部就班準備第一場亞冠，對今年走勢很重要。

談到下周與香港東方的亞冠比賽，這也是恆大2017年的第一戰，很多人提到了2015年中國隊與中國香港隊在40強賽交手兩次都沒有贏球。

對此鄭智說到：確實，國家隊在2015年跟中國香港隊踢了兩場比賽都是平局，比賽過程我還記得，大概有20次破門機會卻沒有得分。面對密集防守就是這樣，越早得分越好，否則對方就會越守越有信心。東方隊能參加亞冠說明有自己一定實力，但我們不會掉以輕心也不會覺得很容易，賽季第一場總很困難，去年第一場沒有取勝，這都是要注意的。

就在15日，恆大把所有球員都公開放在了人才交流中心對外公告，談到這個交流公告和自己的身價。

鄭智先是笑著說到：我估計現在我可能0身價。那天開會老闆講了這個方案，我覺得是非常好的想法。職業足球球員肯定有流通，不管我們球員是什麼樣的身價，所有球員肯定有等級之分，有能力水平的高低，可能球員到了中心就有客觀的身價，非常好的事情。恆大也算是開了先河，使球員有個平台，大家可以有價值。

那麼，這種交流一旦開啟怕不怕球員被賣掉導致球隊實力下降呢？

鄭智直言：開交流中心是為了促進球員競爭，有優勝劣汰，我們現在很多足校的年輕球員也陸續達到參加職業隊的年齡，西班牙分校也有很多球員，過兩年有機會踢上職業聯賽。對於足球來說，球員流通很正常，買進賣出，一切交流都是為了提升成績，促進競爭。

最後，談到昨天的情人節怎麼過的時候，鄭智再次笑著說到：我們大一點的小孩都12歲了，雖然不能說老夫老妻了，但在廣州一起過情人節次數不多，很多年這個時候都在冬訓。但這是很私密的問題，但肯定會給她驚喜，禮物肯定會有。（於靜）