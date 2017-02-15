日期:2月15日，單外援作戰的北京男籃107-104在客場爆冷擊敗上海，在季後賽爭奪戰中緊咬四川和山東。北京能夠在不利的情況下出人意料的拿下本場比賽的勝利，除了全隊球員三分的回暖外，馬布里在下半場的表現居功至偉。

第四節比賽還剩最後4秒鐘時，北京隊107-104領先，但上海隊依然握有4秒鐘的進攻時間，而且還能夠發邊線球。這對於擁有弗雷戴特的上海來說，足夠完成一次進攻。當上海隊準備發出邊線球時，即將年滿40的馬布里不遺餘力的在發球隊員面前跳著，揮舞著手臂，想要干擾對手的發球。上海隊球發出后，最後一攻不中，北京獲勝。馬布里狠狠握了下拳頭，然後快步走回了更衣室。經過這場惡戰，他需要儘快恢復體力，以準備周五的下一輪比賽。

在今天的下半場比賽中，當上海隊雅布塞萊和盧偉一里一外不斷的衝擊著北京隊的籃筐時，北京隊所有的球員都能夠挺身而出用得分給對手以回擊，但當最關鍵的時候，還是馬布里用兩次上籃和一個三分讓北京男籃掌控住了比賽的主動權。

第四節還剩5分42秒時，北京隊利用上海失誤打反擊。馬布里持球直殺籃下，貼防他的是以身體素質出色而著名的翟逸，只見馬布里助跑後用身體護住球，頂著翟逸的防守完成了一次2+1,強壯的翟逸拿馬布里這個上籃沒有任何的辦法。不光是翟逸，劉曉宇也對馬布里的辦法也不多。第四節最後1分鐘，馬布里正是面對劉曉宇，投中了那記致勝的三分。

當時馬布里在左側45度角持球，他盯著劉曉宇的防守腳步，頻頻運球試探后，乾脆的原地拔起命中三分，北京103-100領先，並最終取勝。

馬布里全場比賽19投10中，其中三分球9投5中，拿到32分2次助攻，他在第四節就一人拿到18分。

其實早在上一輪北京男籃主場不敵遼寧之後，外界就普遍認為北京隊已經快要在季後賽爭奪戰中掉隊，因為他們在本輪比賽中面對主場不敗的上海隊幾乎沒有取勝的機會。當今天早上北京隊訓練時公佈大外院傑瑞特因傷將缺陣的消息，北京隊更是被徹底認作是毫無機會。單外援的北京怎麼會有可能在聯盟第一的上海隊主場拿走一場勝利？

但北京隊就是做到了，他們靠的不光是馬布里在第四節一次次的上籃和一次次的三分出手，還有馬布里對北京男籃從不放棄的精神。這對於北京隊是一個困難的賽季，但是幾乎在每一場比賽后，無論輸贏，馬布里都會給予隊友鼓勵，鼓勵他們堅持作戰，不要放棄。而北京主帥閔鹿蕾也認為這種逆境中的精神才是讓北京曾經能夠奪冠的「冠軍精神」。

馬布里的爆發感染了所有的北京球員，今天的比賽一開始，背水一戰的北京男籃就一改以往慢熱的習慣，打的非常積極主動，並且迎來了全隊手感的回暖並最終拿下了比賽。當然，今天的勝利對於正在搶奪季後賽門票的北京來說，還只是第一步。後半周，他們還有更重要的兩場比賽要打，馬布里還會爆發出更驚人的能量嗎？

（Eric）