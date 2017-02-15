日期:2月14日，201年亞洲羽毛球混合團體錦標賽在越南胡志明市拉開帷幕。在小組賽第一場比賽中，中國隊以5比0戰勝中國香港隊，獲得開門紅。其中，張楠/李茵暉在第五盤比賽中出場亮相，他們在先失一局的情況下連勝兩局，逆轉取勝對手。張楠對新浪體育說，本次比賽他的目標就是幫助隊伍奪冠。

本次比賽，張楠是隊中唯一一位參加過奧運會的選手，此番，他無疑扮演領軍人物的角色。「我來參加這個比賽肯定是希望能夠幫助隊伍奪冠，也希望能夠通過這次比賽和我的兩個搭檔的配合進行磨合。」轉眼之間，東京奧運會周期已經開始半年的時間，新的奧運會周期，張楠在混雙與男雙項目中的搭檔已經確定，他的混雙搭檔是李茵暉，男雙搭檔是劉成。

混雙方面，張楠與李茵暉的整體表現可圈可點，他們現在需要的是多參加比賽贏取積分，提升世界排名。這對組合和現世界排名第一位的鄭思維/陳清晨無疑是今年蘇迪曼杯賽中國隊在混雙項目中的主力隊員。男雙方面，張楠和劉成還在技戰術打法的磨合期，劉成在後場的進攻具有一定的實力，他和前場能力突出的張楠合作，能否給球迷們帶來驚喜，值得期待。

如果能參加今年的蘇迪曼杯賽，這將是張楠第三次參加此項賽事，雖然他在2011年就入選了蘇迪曼杯賽參賽陣容，但那一屆比賽他並沒有得到出場機會，直到2013年蘇迪曼杯賽時張楠才出場亮相。

回憶第一次站在蘇迪曼杯賽賽場上有何感受時，張楠說道：「那個時候我已經沒有第一次參加湯姆斯杯賽時那樣緊張了。我第一次參加蘇迪曼杯賽的時候我已經是奧運會冠軍和世錦賽冠軍了，所以在場上還是顯得較為鎮定的。」

（董正翔）