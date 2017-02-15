日期:2月14日消息 由於雨水攪局，2017年WTA卡達多哈頂級賽今天賽程擠壓，中國金花張帥不得不遭遇一日雙賽的考驗，最終她在第二輪比賽中以7-6（3）/3-6/7-5挑落了5號種子、去年法網冠軍穆古魯扎，闖進女單八強。

在首輪以7-6（3）/6-3擊敗巴博斯後幾個小時，張帥再度登場，迎戰西班牙美女穆古魯扎。

首盤一上來張帥就取得破發，2比0領先。雖然對手馬上取得回破，但張帥還是憑藉連續兩個發球局love game的表現以4比1領先。西班牙姑娘也沒有放棄，她在第7局連得四分破發得手，並保住了接下來的發球局，將比分追平。第11局，張帥挽救了兩個破發點保發，兩人最終進入了搶七局。搶七中，張帥在1比2后連得5分，最終以7-6（3）先下一盤。

第二盤前四局，兩人均各保發球局，2比2平。第6局，穆古魯扎找到機會破發得手，在保發后以5比2領先。隨後兩局，兩人各自保發，最終穆古以6比3扳回一盤。

決勝盤第一局兩人就陷入了纏鬥，張帥狂救5個破發點，在經過8次平分后艱難保發。下一個發球局，張帥順利取得破發，2比0領先。接下來兩局，兩人又是互破發球局，張帥以3比1繼續取得領先。接下來幾局，兩人都各自保發，張帥以5比2繼續領先。不過穆古魯扎沒有就此繳械投降，她在第9局破掉了張帥的發球勝賽局，並在隨後love game保發，將比分扳平。關鍵時刻，張帥頂住了壓力，連保帶破以7比5取得勝利。下一輪，張帥將靜候2號種子卡-普利斯科娃和加西亞的勝者。

值得一提的是，這是張帥生涯第5勝TOP10：2009年中網NO.1薩芬娜、2014年羅馬NO.6科維托娃、2016年澳網NO.2哈勒普、2016年中網NO.5哈勒普。

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