1、CBA-北京還活著！單外援北京勝上海！馬布里34分

北京還活著！單外援北京勝上海！2月15日，CBA常規賽第36輪，領頭羊上海隊坐鎮主場迎戰正在為季後賽門票最後爭奪的北京隊，最終北京隊依靠馬布里的出色發揮客場107-104戰勝上海隊。馬布里32分4籃板2助攻，翟曉川15分5籃板3助攻，朱彥西21分11籃板3助攻，方碩21分5籃板6助攻。

2、CBA-山東輸給四川掉至第8 丁彥雨航僅11分

山東輸給四川掉至第8！2月15日，2016-17賽季CBA聯賽第36輪，四川男籃坐鎮主場迎戰山東男籃。哈達迪砍下33分17籃板9助攻，哈里斯貢獻20分，最終四川在主場以97-90力克山東，贏下這場關鍵比賽。下一場比賽，四川主場對陣天津，而山東則繼續客場挑戰新疆。

3、郝海東：啟動速度不輸國腳 限制外援屬本末倒置

郝海東退役十年後要復出？郝海東 ：「現在的10至20米啟動速度，可以和現役國腳，跟這些小夥子比比，別說我吹牛！不服？咱就到場上跑一跑！」談到新賽季足協推出的「限外新政」，郝海東表示「這完全是本末倒置的政策，足協當年還限制外籍門將呢！那現在中國怎麼沒出個門神呢？」

4、 情人節王適嫻竟未收到禮物 諶龍：有我就夠了嘛！

情人節沒送禮物？不怕，看奧運冠軍諶龍巧妙回應。情人節前一天也正好是女友王適嫻的生日，諶龍表示：「今年的情人節和生日很不一樣，因為我幫助她完成了一半的夢想（奪得奧運冠軍），當然也圓了自己的夢想。所以，有我就夠了嘛！」

5、觀點：老馬放現在身價2倍C羅 梅西同樣比不過他

皇馬同那不勒斯的歐冠對決一觸即發，C羅無疑是那不勒斯最需要注意盯防之人。近日，前那不勒斯主席菲爾萊諾在採訪中表示，如果馬拉多納生活在這個年代，他的身價將會是C羅的兩倍。當時為了得到馬拉多納，那不勒斯掏出了500萬英鎊的轉會費，這也創下了當年的轉會紀錄。