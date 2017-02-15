日期:2月15日，CBA第36輪的比賽結束后，常規賽只剩下最後兩輪，但因為北京擊敗了上海，四川又擊敗了山東，導致積分榜的名次發生了變動，季後賽資格爭奪戰的形勢又發生了新的變化。我們先來看看最新的排名和此後的賽程。

四川(第7名，21勝)最後2輪的對陣：主場迎戰天津、客場挑戰北京。

山東(第8名，21勝)最後2輪的對陣：客場挑戰新疆、主場迎戰青島。

北京(第9名，20勝)最後2輪的對陣：客場挑戰福建、主場迎戰四川。

江蘇(第10名，20勝)最後2輪的對陣：客場挑戰廣東、客場挑戰深圳。

四川今天擊敗山東后，將主動權握在了自己的手中，下一輪比賽主場面對天津，只要不發生意外「翻車」，穩穩拿下對手，就能夠率先達到22勝。而下一輪其他三個競爭對手中除了北京的對手福建實力較弱，北京有望拿下一場勝利外，山東和江蘇都將遭遇強敵，而且他們的對手新疆和廣東也正在為了排名而爭奪，沒有放水的可能性。

因此，第37輪比賽后很可能是四川22勝，北京21勝，山東21勝和江蘇20勝這樣的排名。

最後一輪比賽，山東對陣同省球隊青島，拿下比賽達到22勝並不困難。但他們能否進軍季後賽卻完全取決於北京和四川的比賽結果，只要北京能夠擊敗四川，他們就能夠以同為22勝但相互之間比賽小分的優勢壓過山東，和四川攜手進軍季後賽。如果真的如此，那麼閔鹿蕾和凱撒在山東和北京賽季第二回合交手時為了小分而在最後幾分鐘頻頻鬥法就真的在最後時刻派上了用場。

而且值得一提的是，如果四川，山東和北京最後都為22勝，而北京和四川以小分優勢晉級的話，北京還可以因為對四川的勝負關係佔優而排到積分榜第7位，從而很有可能避開新疆，而面對上海或者廣東。這對於北京無疑是一個利好消息，但前提是他們得一口氣再贏兩場。

（Eirc）