新浪科技訊 2月15日晚間消息，又一個喧囂的情人節過去了，這個情人節，微信紅包的最高限額從200，提高到了520，朋友圈炫曬秀的氛圍依舊熱烈。關於情人節到底該花多少錢的問題一直是男士的心頭結。對此，挖財大數據發現，就餐飲、送禮、紅包這情人節的老三樣活動來看，2017情人節消費較去年下跌30%，情人節氛圍濃烈，男士們的腰包反而收緊了。

2017年情人節消費較去年下跌30%

15日，挖財就情人節常用慶祝手段：吃飯、送禮、發紅包三項主要活動，提取了記賬用戶4年情人節期間（2月12日-2月14日）的餐飲、購物、人情消費。數據顯示，2017年情人節消費較去年下跌了30%。令人注意的是，今年的情人節人均購物消費創下了自2014年以來的新低。

分析人士認為：2014年、2015年、2016年的情人節和春節假期恰好重疊，春節撞上情人節，正是各項消費的高峰期，辦年貨、新年送禮和情人節送禮，一樣都不能少，這或許是造成前幾個情人節各項消費均高於2017年的原因。對於廣大男士來說，今年的情人節，錢包終於可以喘口氣了。

巧克力銷量下降背後是消費升級的新機會

情人節期間，關於巧克力玫瑰銷量下滑的新聞不絕於耳，調查顯示，王府井某超市節日當天僅賣出10盒，而高端品牌玫瑰價格竟已達到100元每支的高價。

分析人士認為：巧克力玫瑰銷量下降，與民眾消費形態的升級不無關係。隨著對健康消費和消費性價比的追求，傳統的玫瑰加巧克力組合從性價比來看，已不是最好的選擇；另一方面，攜程13日發佈數據稱，情人節旅遊人均消費高達6028元，55%選擇出境游；同時，這個情人節高端酒店預定火爆，西安多家酒店情人節當晚酒店預訂一空。情人節消費正在悄悄轉向了旅遊等體驗式消費上，情人節消費市場正在迎來更多想像力。(徐利)