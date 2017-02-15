新浪科技訊 日期:2月15日晚間消息，Gartner今日發佈報告稱，去年第四季度全球智能手機銷量(銷售到終端用戶)為4.32億部，同比增長7%。蘋果公司(以下簡稱「蘋果」)的銷量反超三星電子，重新奪回全球最大智能手機廠商頭銜。

整個2016年，全球智能手機銷量近15億部，與2015年相比增長5%。Gartner分析師安舒爾-古普塔(Anshul Gupta)稱：「這是三星智能手機銷量連續第二個季度出現下滑。去年第四季度，三星智能手機銷量同比下滑8%，市場份額下降2.9個百分點。」

古普塔還稱：「三星智能手機銷量從2016年第三季度開始下滑，停止銷售Galaxy Note 7影響了第四季度銷量。此外，停止銷售Note 7也導致市場上的大屏手機出現空缺。」

Gartner在報告中還稱，在中端和入門級市場，來自華為、Oppo、BBK(步步高)和金立等廠商的競爭也為三星製造了不少麻煩。

蘋果反超三星

這一次，蘋果反超三星，重返全球智能手機銷量冠軍寶座，足足用了8個季度的時間。但兩家公司的銷量差距非常小，只相差25.6萬部。

古普塔稱：「蘋果上一次稱霸還是2014年第四季度，當時是因為首次推出大屏手機iPhone 6和iPhone 6 Plus。而這一次，主要得益於iPhone 7和iPhone 7 Plus的強勁需求。與此同時，在一些成熟市場，如北美和西歐，三星智能手機的需求也出現了下滑。」

中國軍團表現搶眼

去年第四季度，華為、Oppo和BBK的智能手機銷量佔到了全球銷量的21.3%，同比增加了7.3個百分點。古普塔稱，在三星停止銷售Note 7的當月，華為推出了Mate 9，時機比較適宜。

第四季度，華為與三星的智能手機銷量差距縮小到3600萬部。而2015年第四季度，兩者之間的差距為5000萬部。古普塔稱，今年第一季度Mate 9將進軍美國市場，相信將進一步拉近與三星的差距。

憑藉高性能、出色的前置攝像頭和快速充電等技術，Oppo智能手機去年第四季度在中國市場繼續維持冠軍寶座。再加上海外市場銷量繼續增長，Oppo去年在全球市場排名第四。

BBK專注於質量、設計和品牌，如今已成為中國和印度市場的主要智能手機廠商。去年第四季度，BBK在中國市場的銷量略微領先於華為，排名第二。在印度市場，BBK第四季度銷量增長278%，整個2016年增長363%，使得BBK在去年第四季度成為全球第五大智能手機廠商。

當前，Oppo、BBK、華為、中興、小米和聯想等中國一線手機廠商都在拓展海外市場。Gartner稱，今年這些中國廠商將繼續給海外市場帶去競爭壓力。

古普塔說：「為了延續Galaxy S7的推動力，三星今年需要成功地推出新一代Galaxy旗艦產品。此外，為了重新奪回失去的用戶，三星還要推出一款新的大屏、配備手寫筆的智能手機。」

Android擴大優勢

在智能手機操作系統方面，谷歌Android擴大了領先優勢，去年第四季度市場份額達到了81.7%，而上年同期為80.7%。整個2016年，Android市場份額增加3.2個百分點至84.8%。相比之下，iOS第四季度市場份額為17.9%，而上年同期為17.7%。(李明)