山西開出首趟中歐班列 重型機械鐵路運輸直達俄羅斯北京新浪網 (2017-02-15 22:01)
新華社太原２月１５日電（記者許雄、晏國政）１５日１０時５６分，７５００６／５次中俄班列駛出山西太原中鼎物流園，２台具有我國完全自主知識產權的大型礦用挖掘機搭乘班列，駛往俄羅斯列索西比爾斯克。
據悉，這是山西開出的首趟中歐班列，實現了山西到俄羅斯的重型機械鐵路直達運輸，不僅運輸時間比海運縮短２０天左右，而且可以有效避免海水侵蝕、晃動碰撞造成的貨物損耗。
據介紹，這趟班列運載的是太重集團首次打入俄羅斯市場的ＷＫ－２０型礦用挖掘機，每台重約８００噸。２台「巨無霸」被分解為２００多個包裝件，由３１輛敞車和１０輛集裝箱車分別裝載，這也是在中歐班列中首次採用的列車編組形式。
太原北車輛段檢修人員接受記者採訪時表示，由於這次任務特殊，必須保證車輪輪緣厚度不小於２５毫米，對作業要求明顯提高。
同時，由於貨物過大過重，抵達列索西比爾斯克后，需經過冰封的葉尼塞河，採取卡車拉雪橇的方式運往礦區，這就要求貨物必須在３月底葉尼塞河解凍前運到。中國鐵路總公司批准該趟班列按照技術直達進行組織，沿途不改編。
按照計劃，這趟班列將於３月初到達列索西比爾斯克，全程運行６０００公里，其中國外３５０９公里。
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