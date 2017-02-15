向力力調研長沙醫改工作 要求要以壯士斷腕的氣魄推動醫改北京新浪網 (2017-02-15 22:01)
紅網長沙2月15日訊（時刻新聞記者 易征洋）2月15日上午，湖南省副省長向力力在長沙調研醫改工作。向力力一行走訪長沙市嶽麓區望月湖街道社區衛生服務中心、長沙市第四醫院，召開座談會，聽取了長沙市醫改工作情況彙報，與醫務人員和患者代表交流。
近年來，長沙市積極探索醫聯體、雙向轉診、家庭醫生簽約等模式，提升基層能力，推動基層首診，構建分級診療體系。2016年1月1日，長沙市啟動城市公立醫院綜合改革，協調部、省、市屬共計33家醫院同步實施藥品零差率銷售，破除「以葯補醫」機制。
向力力指出，長沙市作為省會城市和國家公立醫院改革試點城市，在一些關鍵領域改革進行了積極探索，積累了寶貴經驗，改革成效初步顯現。他要求，長沙醫改工作既要走在全省前列，也要走在全國前列，創造出更多更好的經驗，提升群眾和醫務人員的「獲得感」。
向力力強調，醫改事關民生，是全社會關注的大事，也是世界性難題。湖南是全國綜合醫改試點省份，肩負重大責任，要認真總結各地先進經驗，按照國家要求深入推進醫改工作。目前醫改進入關鍵決戰階段，要以壯士斷腕的氣魄來推動醫改，攻堅克難、啃硬骨頭，堅決完成醫改各項任務。
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