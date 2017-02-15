近日，湖南省委常委、長沙市委書記易煉紅在《人民日報》發表署名文章《用機制「防護牆」為擔當者擔當》。易煉紅指出：為敢於擔當的幹部擔當，各級黨組織義不容辭；黨組織要擔負起推進機制落實的責任，讓機制生效，讓機制發威，讓改革創新、實幹有為的幹部流汗不流淚、受益不受傷、吃香不吃虧。

在省部級主要領導幹部學習貫徹黨的十八屆五中全會精神專題研討班上，習近平總書記作出了「三個區分開來」的重要指示，為建立容錯機制、營造敢於擔當負責的良好環境，最大限度調動幹部幹事創業的積極性、主動性和創造性，提供了根本遵循和行動指南。黨的十八屆六中全會審議通過的《關於新形勢下黨內政治生活的若干準則》又明確提出，黨的各級組織要旗幟鮮明為敢於擔當的幹部擔當，為敢於負責的幹部負責。為深入貫徹中央的指示精神，今年年初，長沙市委出台《關於為敢於擔當的幹部擔當為敢於負責的幹部負責的若干意見》，從建立鼓勵幹部擔當作為機制、落實澄清關懷機制、完善誹謗誣告行為查處機制等三個層面，把「三個區分開來」具體化、實踐化，用機制的「防護牆」為擔當者擔當。

古人講「鐵肩擔道義，妙手著文章」。在新的歷史條件下，面對新形勢新任務的嚴峻挑戰和考驗，我們黨看幹部，關鍵是看肩膀、關鍵是看擔當，有多大擔當才能幹多大事業，盡多大責任才會有多大成就。然而，過去一些時候，在個別地方和單位，由於相應的制度機制不健全，一些在改革實踐中敢於擔當盡責、開拓創造的幹部，由於工作中的個別失誤或不足，流了汗又流淚、吃了苦又吃虧，一定程度上挫傷了幹部的積極性和創造力，也導致個別幹部遇到矛盾繞著走、碰上問題「踢皮球」，不敢擔當、不敢負責，「為官不為」問題有所抬頭。營造敢於擔當盡責的良好環境，為敢於擔當的幹部擔當、為敢於負責的幹部負責，各級黨組織責無旁貸、義不容辭。

營造擔當盡責的良好環境，目的在於最大限度調動幹部擔當盡責的積極性。在全面建成小康社會的決勝期，在社會的轉型期和改革攻堅期，發展的任務異常繁重，社會矛盾易發多發，難啃的硬骨頭隨時可能碰到。這些，都需要各級幹部敢於直面問題和困難，敢於擔當負責、擔當有為。營造擔當盡責的良好環境，就是要激勵支持各級幹部面對矛盾敢於迎難而上，面對危險敢於挺身而出，面對失誤敢於承擔責任。

營造擔當盡責的良好環境，關鍵在於建立健全容錯糾錯機制。對存在大胆探索、先行先試而不是有令不行、有禁不止，出於擔當盡責而沒有為個人、他人或單位謀取私利等情形，工作中出現失誤的，經研究認定可以容錯。同時，建立容錯機制與考核、獎懲、任免等的協調配套機制，以寬闊胸襟和包容態度鼓勵幹部大胆試、放心闖，解決幹部幹事創業的「後顧之憂」。對幹部在改革創新和推進發展中依法依規、勤勉盡責、出於公心、未謀私利而出現失誤的，以及丟選票、得罪人的，各級黨組織要依據容錯情形給予澄清關懷，該給予褒獎的堅決褒獎、該提拔重用的堅決提拔重用。

營造擔當盡責的良好環境，要義在於堅持從嚴要求與關心愛護幹部相結合。始終視幹部為黨的寶貴財富，既嚴格教育、嚴格管理、嚴格監督，又在政治上、思想上、工作上和生活上真誠關愛，讓幹部時刻感受到組織的溫暖和關懷，鼓勵他們大胆幹事創業、積極作為，真正讓改革創新、實幹有為的幹部得到褒獎、受到重用。同時，對那些敷衍塞責、不敢擔當、不敢作為的幹部要嚴肅批評，對失職瀆職的還要嚴肅問責追責。

文/寥若星辰