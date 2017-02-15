台中市自來水普及率兩年提升1.61%，成長幅度六都第一。市府經發局長呂曜志表示，台中市自來水普及率達95.63%，今年可望超越高雄市，晉升為六都第四。(寇世菁報導)



台中市府積極協助偏遠無自來水地區裝設自來水，經發局統計，市長林佳龍上任至今，新增自來水人口數約8萬9千多人，增加4萬4500戶，全市自來水普及率由94.02%提升到95.63%，2年提升1.61%，成長幅度六都第一。經發局長呂曜志表示，今年自來水普及率可望再超越高雄市，晉升六都第四。



呂曜志指出，中市府在104、105年編列2億3000萬經費，包括自籌款及龐大路修費，並在跨局處及區里通力合作下，排除土地取得及接水證明等困難，大幅提高原縣區的自來水接管率，包括將大安區自來水普及率從103年的45.16%拉升到105年的62.92%。呂曜志分析，中市自來水普及率兩年來成長快速，關鍵在於中市府編列足夠的配合款，當年的毛治國院長也給的大方，相對南部縣市爭取到的經費比較少，也因為配合款編列不如台中積極。



呂曜志表示，市長林佳龍秉持縮短城鄉差距、普遍照顧市民基本生活需要的施政理念下，持續努力提升全市自來水普及率。近來有民間團體表示願意捐助款項，協助市府為大安、石岡、新社、清水、東勢、霧峰、大甲、外埔等8個自來水普及率低於80%的行政區，施作延管及用戶接管工程，可見市府的努力，獲得民間肯定。



經濟發展局說，國發會已通過經濟部訂定的無自來水地區供水改善計畫第三期(106-109年)計畫，第一次評比核定台中市自來水經費9535萬2600元，金額全國最高。市府將持續爭取中央補助，以每年至少1億元為目標，並配合編列自來水延管及路修費預算，滿足民眾基本用水需求。



