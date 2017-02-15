推廣在地藝術，台中日月千禧酒店和青雲畫廊合作，邀請旅法藝術家王仁傑舉辦個展，今(15)日更和20名幼兒以紅色主題共同創作，鼓勵孩子感受生命的熱情美好。(寇世菁報導)



台中日月千禧酒店總經理劉興旺表示，千禧酒店致力推廣在地藝術，提供展覽空間，為藝術家拓展國際能見度，也讓藝術更貼近生活，今年第一場展覽和青雲畫廊合作，邀請旅法藝術家王仁傑推出個展，出生台中大甲的王仁傑，擅長以豐富色彩，體現生命哲學和記憶軌跡，因為師承歐豪年，作品富含水墨書寫線條；加上受到法國文化影響，東西方美學底蘊兼容並蓄，獨樹一格的畫風，讓他成為當代抒情抽象畫的代表人物。



畫展開幕，王仁傑和葳格幼兒園忠明校區20位小畫家相見歡，以紅色為主題共同創作，鼓勵孩子們從中感受生命的熱情美好，王仁傑說，藝術不但能激發孩子的創意，也有助於人格特質的發展和建立自信心。



王仁傑個展，共展出十六幅畫作，其中玫瑰親切的味道11，更打動西點主廚李政諺，從中獲得靈感，以立體玫瑰點綴製作榛果巧克力慕斯蛋糕，如詩如畫的甜點，和畫作互相輝映，也歡迎民眾從視覺和味覺，體驗藝術美感。



